Coups de feu à Moncton: la GRC lance un appel à témoins 

La GRC poursuit son enquête sur des coups de feu qui ont été tirés sur un véhicule dans le secteur du parc du Centenaire, à Moncton. Personne n’a encore été arrêté.

La police a lancé un appel à témoins dans l’espoir de s’entretenir avec quiconque se trouvait dans le secteur du boulevard Millennium et de la promenade Killam, le 13 mai, entre 8h et 8h45. Les coups de feu semblaient provenir des bois du parc du Centenaire, situé à proximité. Personne n’a été blessé. Le parc a été fermé et un message d’alerte a été envoyé à la population pendant que les policiers effectuaient des recherches exhaustives dans le secteur du parc.

N’ayant rien trouvé permettant de justifier le confinement du secteur, les policiers ont alors décidé de lever l’alerte peu après 18h.

«Nous savons que le public veut comprendre ce qui s’est passé, et nous aussi. Il s’agit d’un incident grave, et le but de notre enquête approfondie est de savoir exactement ce qui est arrivé», a déclaré le caporal Hans Ouellette de la GRC.

Quiconque a de l’information à cet égard peut communiquer avec la GRC au 506-857-2400 ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.