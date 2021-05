Des municipalités veulent jouer un plus grand rôle pour attirer et retenir les immigrants

Face à des pénuries de main-d’œuvre, au vieillissement de la population et un exode des jeunes vers des plus grands centres, les régions rurales du Nouveau-Brunswick parlent de plus en plus de l’importance de l’immigration. Des municipalités veulent jouer un rôle central dans l’attraction et la rétention de nouveaux arrivants.

À bien des égards, Lamèque et Rogersville sont des communautés francophones et acadiennes typiques. La population est assez homogène et plusieurs familles sont en mesure de retracer leurs origines dans la région à plusieurs générations.

Par contre, comme plusieurs communautés rurales du Nouveau-Brunswick, et même du Canada, elles sont touchées par des pénuries de main-d’œuvre.

Le maire de Lamèque, Jules Haché est conscient de cette réalité.

Il souhaite que sa municipalité joue un rôle pour aider les entreprises de la région à répondre à leurs besoins. Tout en reconnaissant l’importance du CAIENA, un organisme voué à l’accueil et à l’intégration de nouveaux arrivants dans la Péninsule acadienne, il croit que la région profiterait également d’une structure quelconque ayant pour mandat de recruter des gens de l’international.

«On sait que les entreprises ont besoin de gens, mais si tout le monde travaille en silo, les démarches sont vouées à l’échec. Il y a des entreprises plus grandes qui ont les moyens de s’occuper elles même du recrutement, mais il y a aussi plusieurs entreprises qui auraient seulement besoin d’une ou deux personnes, mais ils n’ont pas les ressources pour entreprendre les démarches. S’il y avait une structure pour s’occuper de ça, là ça devient intéressant», dit M. Haché.

Pierrette Robichaud, mairesse de Rogersville, parle de l’importance de l’immigration dans sa région depuis plusieurs années.

«On n’a pas le choix de commencer à travailler pour attirer de nouveaux arrivants dans notre région, parce que tout de suite, les régions rurales connaissent un manque de main-d’oeuvre, une relève pour les entreprises, une population vieillissante et on n’a plus les grandes familles comme auparavant, alors je pense qu’il faut certainement explorer la question», mentionne-t-elle.

La municipalité et la chambre de commerce locale travaillent sur le dossier.

«Ça ne veut pas dire qu’on prend tout le dossier en main, mais c’est de s’assurer que les outils nécessaires soient mis en place. C’est bien beau de dire qu’on veut attirer des immigrants, mais il faut un encadrement dans la communauté. Souvent, on voit des gens arrivés et quelques mois plus tard, ils retournent vivre dans une région urbaine. C’est peut-être parce qu’ils n’ont pas reçu un encadrement et qu’ils n’ont pas eu l’impression d’être les bienvenus.»

Mme Robichaud comprend cependant que l’arrivée de nouveaux arrivants rend certaines personnes nerveuses. Elle croit fermement à l’importance de la sensibilisation.

«Les régions urbaines sont habituées à parler de l’immigration. Dans les régions rurales, ça peut être assez nouveau. Pour commencer, il faut faire de la sensibilisation auprès de notre population et de nos entrepreneurs. Il faut commencer avec les leaders communautaires, les élus, les entrepreneurs et à partir de là, auprès de la population en générale.»

Pour y arriver, Mme Robichaud considère qu’on peut s’inspirer de l’approche utilisée dans les régions rurales au cours des dernières années pour favoriser l’acceptation aux personnes issues de la communauté LGBTQ+.

«Ça n’a pas toujours été facile et il reste encore du travail à faire, mais on a beaucoup fait du chemin avec la diversité (sexuelle) dans les régions rurales, parce qu’on a décidé de faire de la sensibilisation en créant des comités dans les écoles secondaires, on en parle dans la communauté, il y a beaucoup de traverses piétonnes aux couleurs de l’arc-en-ciel, on fait voler le drapeau LGBTQ+ etc. Avant, ça ne se faisait pas dans nos petites régions. C’est important de commencer à la base avec de la sensibilisation. C’est pour la survie de nos communautés.»

Le dossier de l’immigration est loin d’intéresser seulement Lamèque et Rogersville. Plusieurs communautés ont mis en place des initiatives pour favoriser l’intégration et la rétention des immigrants sur leur territoire.

Par exemple, en décembre 2020, le projet-pilote Communauté francophone accueillante Haut-Saint-Jean, dans le Madawaska, a reçu une subvention de 980 000$, répartie sur trois ans, pour aider la région du Nord-Oest à mettre en place différentes initiatives visant à favoriser le sentiment d’appartenance des immigrants francophones dans leur nouvelle communauté d’accueil.