Mise à niveau majeure du laboratoire de sciences de l’UMCE

Devenu désuet avec les années, le laboratoire de sciences du pavillon Louis A. LeBel de l’Université de Moncton à Edmundston sera rénové et modernisé de fond en comble au cours des prochains mois.

L’établissement universitaire a obtenu un coup de pouce financier de l’ordre de 780 000$ divisé en parts égales entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick. L’investissement consistera en un réaménagement des espaces d’enseignement et l’acquisition de mobilier et d’équipement technologique.

L’annonce a été faite mardi par le député de Madawaska-Restigouche, René Arseneault.

«Cet investissement permettra d’offrir aux étudiants et aux professeurs et chercheurs des espaces modernes qui répondent à leurs besoins en matière de formation, de recherche et de développement, et qui favorisent la production, le partage et la diffusion des connaissances», a souligné le député lors du point de presse.

La vice-rectrice du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton, Madeleine Dubé, était pour sa part tout sourire pour cette annonce longtemps attendue au sein de cette institution. Selon elle, le laboratoire de sciences du pavillon Louis A. LeBel avait besoin d’un bon coup de balai.

«Il y a eu beaucoup de travail effectué à l’UMCE au cours des dernières années, mais quand on arrivait dans le secteur des laboratoires, on pouvait voir qu’il y avait définitivement un décalage et des besoins urgents. La dernière fois qu’on y a touchés, je crois que ça remonte aux années 1960. C’était donc une nécessité, car les normes en laboratoire ont changé depuis cette époque», explique-t-elle.

Elle note que cette modernisation pourrait avoir un effet positif en matière de recrutement.

Selon les estimations, une bonne centaine d’étudiants utilisent chaque semaine ou à l’occasion ce laboratoire. Ceux-ci sont inscrits dans quelque 14 programmes en sciences de la santé, chimie, physique, biochimie, ingénierie et foresterie.

«Les laboratoires sont utilisés par notre population étudiante en grand nombre. Oui dans le secteur des sciences et de la santé, mais aussi dans d’autres domaines comme l’éducation où les futurs professeurs apprennent à enseigner les sciences dans les écoles en se pratiquant», indique Mme Dubé.

Les travaux de modernisation doivent avoir lieu au courant de l’été et devraient être terminés à temps pour la prochaine rentrée universitaire.

Le projet dans son ensemble dépasse les 780 000$ annoncés mardi. Au dire de la vice-rectrice, d’autres bailleurs de fonds et d’autres annonces devraient être dévoilés d’ici les prochaines semaines. Le coût total du projet demeure inconnu jusqu’ici, mais déjà 1,5 million $ aurait été compromis dans celui-ci jusqu’à présent.