Péninsule: de bons emplois restent vacants

Rodolphe LeBreton a une mission. Il veut changer les perceptions du public vis-à-vis le travail dans les usines de transformation de fruits de mer dans la Péninsule acadienne.

Estimant que les usines de transformation ont parfois la réputation d’être des lieux froids avec des odeurs nauséabondes où les gens travaillent des heures de fou, le propriétaire des Pêcheries Bas-Caraquet Fisheries, à Bas-Caraquet, considère que cette impression ne colle plus vraiment à la réalité.

Il veut aussi devenir un exemple à suivre dans l’industrie. Par exemple, il est fier d’offrir un salaire de base supérieur à la moyenne, soit 18$ l’heure, avec des bonis de performance.

Par ailleurs, l’entrepreneur qui évolue dans le milieu des pêches depuis plus de 50 ans n’a jamais oublié ses origines modestes. C’est pour cela qu’il croit dans l’importance du travail. Il est prêt à récompenser les efforts de ceux qui sont prêts à se retrousser les manches.

«Je ne voudrais pas que quelqu’un qui travaille pour moi ne puisse pas avoir une vie raisonnable. Je veux que mes employés soient à l’aise, je ne veux pas qu’ils fassent des journées de 15 ou 16 heures. Notre usine est propre et bien éclairée. On a fait installer l’air conditionné. Ici, normalement, les gens travaillent environ 8 à 10 heures par jour», dit l’homme âgé de 77 ans.

L’Acadie Nouvelle a rencontré M. LeBreton dans le cadre d’une série de reportages portant sur les défis de recrutement dans le nord du Nouveau-Brunswick. Malgré la pandémie, plusieurs entreprises sont actuellement à la recherche de travailleurs.

Au cours des dernières années, les Pêcheries Bas-Caraquet ont publié plusieurs offres d’emploi qui sautent parfois aux yeux. Il y a quelques années, Rodolphe LeBreton a évoqué la possibilité de sous-traiter la transformation du crabe en Asie, en raison d’un manque de personnel.

Plus tôt cette semaine, on annonce que les candidats peuvent commencer à travailler le lendemain matin s’ils postulent.

Quelque 120 personnes y travaillent à l’heure actuelle. M. LeBreton confie qu’il pourrait en embaucher une soixantaine de plus.

«Ici, on réussit à travailler pendant environ 20 à 30 semaines. On pourrait en faire plus, car mon usine est polyvalente, mais pour cela, il faudrait avoir plus de travailleurs. Avec plus de monde, on pourrait mieux se structurer.»

Beaucoup de possibilités, dit Serge Cormier

Les Pêcheries Bas-Caraquet sont loin d’être la seule entreprise qui recrute à l’heure actuelle. Selon Serge Cormier, député fédéral d’Acadie-Bathurst, le nord-est du Nouveau-Brunswick comptait près de 110 offres d’emploi publiques, en date du 8 mai.

Autrement dit, ce chiffre ne comprend pas les entreprises qui cherchent des employés, mais qui n’affichent pas des offres d’emploi sur les sites de petites annonces et ainsi de suite.

Lundi en fin de matinée, un groupe de travailleurs d’Ichiboshi, une usine de transformation de crabe des neiges à Caraquet, a tenu à rencontrer les médias pour exprimer leurs préoccupations. Puisque la saison de pêche au crabe tire à sa fin, des travailleurs sont inquiets, car ils n’ont pas pu obtenir suffisamment d’heures ou de semaines de travail pour être admissibles à des prestations de l’assurance-emploi.

Avec l’appui du groupe Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers, ils demandent au gouvernement fédéral de mettre en place un programme spécial conforme aux réalités du travail saisonnier.

Dans son plus récent budget, le gouvernement fédéral a remplacé son programme d’assurance-emploi plus généreux mis sur pied en septembre 2020 où les travailleurs devaient seulement accumuler 120 heures assurables pour être admissibles à des prestations.

Dorénavant, un seuil d’admissibilité universel de 420 heures a été fixé et les prestations sont calculées en tenant compte des 14 meilleures semaines de travail.

Le fédéral a aussi renouvelé un projet-pilote qui permet aux travailleurs saisonniers de 13 régions du pays, dont Restigouche-Albert, de recevoir 5 semaines supplémentaires d’assurance-emploi.

«Il y a des opportunités disponibles pour faire ses semaines et ses heures. De dire qu’on n’a rien fait, je suis désolé, mais je ne l’accepte pas. Depuis le début de mon mandat, on a apporté beaucoup de changements à l’assurance-emploi. On a annulé la réforme de Harper et les semaines d’attente. On a baissé le nombre d’heures nécessaires pour se qualifier. On a toujours travaillé pour faire en sorte que l’impact sur les gens soit minime et on va continuer en ce sens», dit Serge Cormier.

«D’un autre côté, on sait que plusieurs entreprises ont besoin de main-d’œuvre en ce moment, et ce n’est pas vrai que je vais laisser ma région devenir une région fantôme avec des entreprises qui doivent fermer en raison d’un manque de main-d’œuvre. Personne n’est obligé de travailler dans un lieu où ils ne veulent pas aller, mais il faut quand même s’assurer qu’ils soient au courant des différentes possibilités.»

Par contre, le député fédéral croit aussi que la collaboration doit aller dans les deux sens. Les entreprises et le gouvernement provincial peuvent en faire plus pour améliorer le bien-être des travailleurs, estime-t-il.

«J’encourage certaines entreprises à possiblement augmenter leurs salaires. Dans l’industrie des produits marins, il y a des situations qu’on peut évaluer, comme le niveau de la fréquence des débarquements. Il y a aussi d’autres questions à se poser. La pêche va bien. Est-ce que les personnes qui transforment le produit sont payées à leur juste valeur? Le gouvernement Higgs pourrait aussi envisager une hausse plus substantielle du salaire minimum, pas seulement une hausse de 5 cents.»