Un léger vent d’optimisme au centre-ville de Moncton

Les terrasses se remplissent à nouveau et la vie semble reprendre au centre-ville de Moncton. Si les commerçants reprennent peu à peu confiance, certains croient que le chemin vers la reprise économique sera encore long.

Avec le retour du soleil s’ouvre la saison des terrasses, de plus en plus nombreuses au coeur de la ville. Les consommateurs en manque de liberté et privés trop longtemps de socialisation sont au rendez-vous.

Depuis l’inauguration de sa deuxième brasserie sur la rue Main il y a quelques semaines, le propriétaire du Tide & Boar Brewing fait de bonnes affaires.

«Nous avons été extrêmement occupés. Les gens ont besoin de se retrouver dans des endroits comme celui-ci, se réjouit Chad Steeves, assis près de larges cuves en inox. La terrasse facilite la distanciation, ça nous permet d’avoir une capacité acceptable.»

La crise sanitaire a réduit considérablement le nombre d’événements organisés par les bars The Caveau et Tide & Boar Ballroom qu’il gère également. Le déploiement des vaccins fait toutefois naître en lui l’espoir d’une sortie de pandémie.

La guerre et l’épidémie de grippe espagnole de 1918 ont été suivies des «années folles» (Roaring Twenties), rappelle Chad Steeves. Une époque sombre a laissé la place à une période festive marquée par la prospérité économique, un bouillonnement culturel et le changement social. «Tout le monde sortait et profitait de la vie, j’ai l’impression que c’est ce que nous allons vivre à nouveau», anticipe l’entrepreneur.

Plus loin sur la rue Main, Pierrick Heudes s’affaire à servir le café et les croissants à sa clientèle. Le jeune homme de 23 ans a lancé le Café L’Amiral, spécialisé dans la cuisine française, peu avant que la COVID-19 ne bouleverse nos vies.

Comme la plupart des restaurateurs, il a été frappé durement par le recours au télétravail. Avant le début de la crise sanitaire, ce sont entre 20 000 à 22 000 travailleurs qui se rendaient au centre-ville. Une partie d’entre eux sont encore cloîtrés à la maison.

Le chef d’entreprise a dû se séparer de ses employés et l’incertitude demeure quant à ce que l’avenir lui réserve. «Je ne sais pas à quoi m’attendre. L’année a été dure, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, on souhaite que le soleil fasse sortir le monde», confie-t-il.

Pierrick Heudes espère la formation de la bulle de l’Atlantique et un retour des événements dans le coin. Actuellement, les matchs des Wildcats de Moncton restent rares et peu suivis, la programmation Théâtre Capitol demeure maigre et le Centre Avenir n’accueillera pas de spectacle avant le mois de juillet.

«Il faut plus d’activités en ville, il n’y a plus rien qui se passe. Ça prendrait peut-être une rue piétonne pendant la fin de semaine pour attirer des passants», lance-t-il.

Développement résidentiel et sentiment de sécurité

Le sentiment d’une embellie à venir domine au sein de la communauté d’affaires, estime de son côté Susy Campos, PDG de 3+, la corporation de développement économique des trois municipalités de la métropole. «Le Grand Moncton se portait exceptionnellement bien avant la pandémie. Le fait d’avoir une économie diversifiée a beaucoup aidé. Les entrepreneurs sont prudemment optimistes.»

«Le déploiement rapide du vaccin, l’ouverture des terrasses et le fait que les gens ont besoin de se rencontrer à nouveau devraient soutenir l’achalandage.»

L’an dernier, la pandémie n’a pas empêché la Ville de Moncton de fracasser un record pour la valeur annuelle des permis de construction: 270,8 millions $. Des chiffres encore meilleurs ont été enregistrés au premier trimestre 2021 (25,5 millions $ pour les trois premiers mois contre 22,5 millions $ l’an dernier.). Ce rythme de développement effréné s’explique surtout par la forte croissance de l’immobilier résidentiel et la multiplication des projets d’immeubles de logements dans le centre-ville. «Cela devrait participer à rendre le centre-ville plus vivant», assure Susy Campos.

Les entreprises auront toutefois du travail à faire pour rétablir le sentiment de sécurité dans les lieux publics, ajoute-t-elle. D’autres obstacles risquent-ils de freiner l’activité dans le centre-ville?

«Les problèmes sociaux et l’itinérance continuent d’inquiéter les commerçants et le public qui souhaite visiter le centre-ville, répond Mme Campos. Il faudra que la municipalité continue d’examiner la situation et y remédie.»