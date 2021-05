Un vol de véhicule mène la police à une saisie d’armes et de drogues

Un homme âgé de 36 ans fait face à plusieurs accusations après avoir été arrêté au volant d’un véhicule volé dans lequel la police dit avoir découvert des armes illégales et de la drogue.

Le vendredi 14 mai, la police de Fredericton a effectué un contrôle routier sur l’allée Woodside.

À la suite de l’arrestation du véhicule qui s’est avéré volé, les policiers ont effectué une fouille.

Ils auraient découvert et saisi un fusil de chasse à canon scié, une machette et une épée.

La police affirme également avoir saisi de la méthamphétamine, de la cocaïne, de la morphine et du méthylphénidate, dont la valeur est estimée à 7200$

Le conducteur, Patrick Ian Myers, a comparu, par téléphone, en cour provinciale le 14 mai et fait maintenant face aux accusations suivantes: conduite pendant une interdiction (deux chefs d’accusation), port d’arme dans un dessein dangereux, possession d’un véhicule volé (plus de 5000$), défaut de se conformer à une ordonnance (deux chefs d’accusation), possession d’une arme à feu prohibée, possession d’outils de cambriolage, d’entreposage négligent d’une arme à feu, possession de méthamphétamine, possession de cocaïne, possession de morphine et possession de méthylphénidate.