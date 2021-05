COVID-19: un décès et huit nouveaux cas mercredi

La Santé publique a annoncé, mercredi, le décès d’une personne âgée de plus de 90 ans dans la zone 6 (région Chaleur/Péninsule acadienne) en raison de la COVID-19.

Il s’agit du 43e décès enregistré dans la province, deuxième en autant de jours et le septième depuis le début du mois.

La Santé publique a de plus signalé huit nouveaux cas de COVID-19 mercredi.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 50 à 59 ans. Le cas est lié à un voyage. La personne est à l’extérieur de la province.

Il y a six cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit deux personnes âgées de 19 ans ou moins, une personne âgée de 20 à 29 ans, deux personnes âgées de 40 à 49 ans et une personne âgée de 70 à 79 ans. Cinq des six cas sont des contacts de cas déjà confirmés. L’autre est lié à un voyage.

Il y a un cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), soit une personne âgée de 50 à 59 ans. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a répertorié 68 nouveaux cas, contre 65 au cours des sept jours précédents.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 116. Il était de 121 mardi et de 123 il y a une semaine.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 51 dans la région de Fredericton, 21 dans la région de Saint-Jean, 18 dans la région Chaleur/Péninsule acadienne, 17 dans la région de Moncton, quatre chacun dans le Madawaska-Victoria et Miramichi, ainsi qu’un autre dans le Restigouche.

Au total, 11 personnes sont hospitalisées. Sept le sont au Nouveau-Brunswick, dont trois à l’unité des soins intensifs. Quatre patients sont hospitalisés à l’extérieur de la province, dont un à l’unité des soins intensifs.

Le nombre quatre Néo-Brunswickois qui reposent aux soins intensifs constitue un sommet en un peu plus d’un mois.

En date de mardi, 42,2% de la population du N.-B. avait reçu au moins une dose de vaccin. La moyenne nationale est de 46,4%.