Disparition de Madison Roy Boudreau: première journée de recherche infructueuse

Madison Roy Boudreau manque à l’appel depuis plus d’une semaine. - Gracieuseté

Une première journée de recherches intensives menée mercredi à Bathurst n’a pas permis de retrouver la trace de la jeune Madison Roy-Boudreau.

L’adolescente âgée de 14 ans, qui est originaire de Bathurst, n’a pas été vue depuis la matinée du 11 mai.

Ses derniers messages publiés sur le réseau social Facebook remontent quant à eux à l’après-midi du 9 mai.

Les recherches se sont déroulées mercredi sur un site situé aux abords de la rue Ste-Anne, à Bathurst.

Des membres de la Force policière de Bathurst, de la GRC, des équipes de recherche et de sauvetage au sol Acadie-Chaleur et de Miramichi, de la Sécurité publique du NB et de l’Organisation des mesures d’urgence du NB ont pris part aux opérations de recherche.

L’Unité d’identité judiciaire de la Force policière de Bathurst était également sur place. La police précisé qu’il s’agit d’une présence et d’une procédure normale lors de ce type d’opération et qu’il ne fallait pas y voir le signe d’une découverte quelconque.

Ces recherches sont sans doute liées à la saisie par la police d’un véhicule de marque Ford Ranger gris dans lequel Madison Roy-Boudreau aurait été vue le matin du mardi 11 mai.

Le véhicule est désormais en possession de la Force policière de Bathurst.

La police considère désormais la disparition de l’adolescente comme étant «suspecte».

Madison Roy Boudreau mesure 5pi 4po, pèse 119 lbs, et a les yeux bruns et les cheveux bruns de longueur moyenne.

La jeune fille a été vue pour la dernière fois portant un chandail gris, une paire de pantalons couleur camouflage et une paire de souliers couleur argent.

Quiconque ayant des informations concernant la disparition de Madison Roy Boudreau est prié de communiquer avec la Force policière de Bathurst au 506-548-0420 option #2 ou avec l’organisme Échec au crime.