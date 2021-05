Enraciner l’Espoir: Comment aider les hommes francophones qui songent au suicide?

Comment venir en aide aux hommes francophones du Madawaska qui songent à mettre fin à leurs jours? Comment dissiper les barrières d’accès aux services pour réduire le taux de suicide de cette population? Un groupe de travail se penche sur ces questions depuis trois ans déjà dans le cadre du projet pilote «Enraciner l’Espoir». Voici où ils en sont aujourd’hui.

En 2018, le gouvernement provincial – avec l’appui de la Commission de la santé mentale du Canada – a investi 400 000$ dans une initiative de prévention du suicide au Nord-Ouest.

Celle-ci visait notamment à établir une stratégie afin de réduire le nombre d’hommes qui passent à l’acte, sachant qu’ils sont jusqu’à quatre fois plus nombreux que les femmes à le faire.

Durant la première phase de l’étude, six groupes de discussions regroupant des professionnels de la santé, des hommes ayant déjà lutté contre des idées suicidaires ou ayant vécu une période de détresse, leurs proches, des élus locaux et d’autres parties prenantes de la communauté ont échangé sur leurs besoins, leurs attentes ainsi que les barrières et les facilitateurs d’accès aux soins.

Jalila Jbilou, professeure chercheure au Centre de formation médical du Nouveau-Brunswick, s’occupe aujourd’hui d’interpréter ces données. On promet que les résultats devraient être rendus publics sous peu.

Avec ses collègues, Celine Fortin, Serge Robichaud et Tania Wilson, le groupe de travail se prépare aussi à lancer entre temps diverses initiatives basées sur les besoins identifiés.

On parle d’une formation de sensibilisation sur la prévention du suicide chez les hommes spécialisés pour les médecins de famille et les infirmières praticiennes.

Celle-ci aurait déjà été validée et devrait être prête à être offerte très prochainement.

Mme Fortin, la coordonnatrice du projet, souligne que son équipe est aussi sur le point d’implanter une stratégie d’engagement pour les entreprises à prédominance masculine.

Cette initiative aurait pour but de sensibiliser les employeurs à la problématique de suicide, mais aussi former des employés «sentinelles» qui sauront repérer les personnes à risque.

«Nous allons initier un contact étroit avec les employeurs pour leur proposer une formation “safe talk” qui les aidera à reconnaître les personnes qui sont à risque de se suicider et les diriger vers les services de leur région», a ajouté la coordinatrice.

Avec l’Association canadienne pour la Santé mentale, Mme Fortin et son équipe devraient également lancer bientôt un groupe de pleine conscience spécialement dédié aux hommes.

Un projet en parallèle

En parallèle, le groupe de travail mijote un projet de sensibilisation avec Jason Talbot, un pharmacien de la région.

«L’une des choses qui sont importantes pour la prévention du suicide, c’est l’accès aux moyens sécuritaires, ou la restriction des moyens de suicide dans le fond. On sait que c’est important, par exemple, de bien entreposer les médicaments à la maison pour prévenir le risque de suicide à domicile, on a donc créé un partenariat avec un pharmacien et on a développé des genres d’infographies qui seront installés dans différentes pharmacies de la zone», a témoigné Mme Fortin.

Les infographies seraient conçues pour faire réfléchir les citoyens sur la quantité de médicaments conservée à la maison, par exemple.

Le projet Enraciner l’espoir devait se dérouler sur cinq ans, mais le gouvernement aurait récemment prolongé cette période d’un an en raison de la pandémie.

La seule région du N.-B.

À travers le Canada, huit autres communautés participent à l’initiative.

Le comté de Madawaska Victoria serait toutefois la seule région du Nouveau-Brunswick et la seule communauté francophone à en faire partie.

Un rappel que l’initiative Enraciner l’Espoir s’articule autour de cinq grands domaines d’interventions, soit la sensibilisation du public, la formation des intervenants, le soutien spécialisé, la restriction des méthodes de suicide et la recherche.

Au Nord-Ouest, on a choisi de travailler sur tous ceux-ci à la fois.

«C’est ce qui va faire qu’on va avoir une prévention efficace en communauté parce que la prévention du suicide, c’est plusieurs choses. Il faut qu’on soit constant, mais aussi qu’on travaille sur ces cinq piliers-là en alternance», a exprimé la coordinatrice.

Pour constater les bienfaits de ces projets dans les statistiques, les responsables prévient qu’il faudra être patients.

Serge Robichaud, le gestionnaire des centres communautaires en santé mentale de Kedgwick et de Grand-Sault, promet toutefois que toute la communauté pourra tirer du positif des initiatives.

«Ce qu’on fait, ça va avoir un impact sur toute la communauté parce que quand il y a un événement malheureux qui arrive, c’est la conjointe ainsi que les enfants, c’est tout le monde qui en souffre (…)», a-t-il conclu.