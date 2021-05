Major Drilling achète une compagnie australienne pour 75 millions $

La compagnie Major Drilling International, dont le siège social est à Moncton, vient de conclure une entente pour se porter acquéreur d’une entreprise de forage de l’Australie pour la somme de 75 millions $.

Fondée en 1990, McKay Drilling PTY est basée à Perth, dans l’ouest du pays, et compte 200 employés. Au cours de la dernière année, elle a généré des revenus de 60 millions $ australiens (56 millions $ canadiens).

«C’est une compagnie qui est très réputée en Australie, surtout parmi les grandes entreprises de forage, grâce à des dizaines d’années d’innovation et de services de qualité à ses clients», mentionne le PDG de Major Drilling, Denis Larocque, dans un communiqué de presse.

Major Drilling, fondée en 1980, compte maintenant 3200 employés dans le monde, dont 45 à Moncton, et plus de 600 machines de forage en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique.