Moncton: une jeune femme enceinte est portée disparue

Ashley Johnston mesure 165 cm (5 pi 5 po) et elle est enceinte d'environ 33 semaines. Elle a les cheveux et les yeux bruns. - Gracieuseté

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver une femme de âgée 29 ans de Moncton, qui est portée disparue.

Ashley Johnston a été vue pour la dernière fois le samedi 15 mai, vers 21h45, près du Moncton Hospital, sur l’avenue MacBeath. Sa disparition a été signalée à la police le jour même.

La police affirme avoir fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de la retrouver, mais elle n’y est pas encore parvenue. La police s’inquiète pour elle.

Ashley Johnston mesure 165 cm (5 pi 5 po) et elle est enceinte d’environ 33 semaines. Elle a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait une jaquette d’hôpital et avait une couverture avec elle.

Si vous croyez savoir où se trouve Ashley Johnston, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac au 857-2400.