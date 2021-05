Recrutement en santé: «Le bilinguisme n’est pas une énorme barrière»

«Je ne vois pas le bilinguisme comme une énorme barrière», a déclaré la présidente de la section locale 1252 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Norma Robinson, à propos du recrutement des professionnels de santé.

La porte-parole du Conseil des Syndicats hospitaliers du Nouveau-Brunswick s’est par ailleurs demandé si le gouvernement avait l’intention de réduire les services de soins en évitant d’embaucher. Elle a toutefois refusé de commenter les propositions de fusion de services anglophones et francophones, destinées à soulager les infirmières.

«L’une des plus grandes barrières est le fossé salarial par rapport aux autres provinces du Canada atlantique, a martelé la syndicaliste à propos du recrutement et de la rétention du personnel par les fournisseurs de soins. Toutes les professions de santé sont sous-payées au Nouveau-Brunswick.»

Mme Robinson a assuré que de jeunes diplômés partent afin de trouver de meilleurs salaires et de meilleurs avantages sociaux ailleurs. Elle a avancé qu’il manque de ce fait 200 infirmières auxiliaires dans les hôpitaux, 100 travailleurs paramédicaux et qu’il existe des lacunes dans plusieurs services.

«Trop souvent, nous n’entendons parler que d’une ou deux classes d’emploi, mais soyons clairs, il y a de graves pénuries partout», a déclaré Mme Robinson qui s’alarme de la charge de travail et du manque de congés de ses membres.

Le SCFP dénonce aussi la dépendance excessive des directions de services de santé à l’égard des employés à temps partiel et temporaires.

«Ça coûte moins cher à l’État, a expliqué le responsable des communications du syndicat, Simon Ouellette. Mais ça aggrave le problème. Comment voulez-vous que quelqu’un s’engage à déménager au Nouveau-Brunswick avec sa famille s’il ne sait pas s’il aura encore un emploi dans un an.»

Le relationniste a aussi réclamé que les salariés du système de santé en situation précaire se voient offrir la possibilité d’obtenir un poste stable.

«Si on a été temporaire pendant cinq ans, dix ans, il me semble qu’on a toutes les qualifications qu’il faut pour avoir un travail à temps plein», a-t-il fait valoir.

«Aucune discussion»

Le SCFP a par ailleurs dénoncé la priorisation des efforts de recrutement des réseaux de santé dans les centres urbains.

«Lorsqu’il y a pénurie de personnel, les hôpitaux ruraux sont les premiers à en souffrir et les derniers à recevoir de l’aide», a déploré Mme Robinson.

La syndicaliste a affirmé avoir soulevé ces questions avec le premier ministre Blaine Higgs et la ministre de la Santé Dorothy Shephard à plusieurs reprises. Elle a assuré avoir aussi demandé à participer à des discussions avec le gouvernement et les régies de santé pour donner une image fidèle des lacunes du système de santé.

«Malheureusement, à ce jour, il n’y a eu aucun mouvement, aucune discussion et aucune invitation à se rencontrer de leur part», a-t-elle regretté.

La section locale 1252 négocie depuis 2019 avec le gouvernement provincial afin de renouveler sa convention collective. Elle a cependant évoqué la possibilité d’une grève en février.

«Nous sommes en négociation, nous suivons le processus légal, a temporisé Mme Robinson à ce sujet. Nous avons des dates pour aller devant la commission de conciliation. Puis nos membres nous diront ce que nous devrons faire.»

«Salaires, un des obstacles»

Le Conseil des Syndicats hospitaliers du Nouveau-Brunswick, qui représente près de 10 000 travailleurs comme des infirmières auxiliaires et des travailleurs paramédicaux, réclame une augmentation de salaire.

Le gouvernement a plutôt proposé un gel des paies pour la prochaine année, suivi d’augmentations de 0,5% par tranche de six mois pendant les trois années suivantes.

Le premier ministre, Blaine Higgs a jugé mardi que les salaires constituaient seulement un des obstacles parmi d’autres au recrutement d’infirmières dans la province. Il a mentionné le bilinguisme. Il a aussi évoqué les conditions de travail la semaine dernière.

Le SCFP compte cinq sections locales sur 16 qui ont déclaré l’impasse dans leurs négociations avec le gouvernement. La 1252 se trouve parmi elles.

«La pandémie a été utilisée pour ralentir les négociations et faire traîner le processus encore plus longtemps, parce que le gouvernement se dit que ça crée de la pression du côté des syndiqués pour accepter des offres moins intéressantes», a avancé M. Ouellette en janvier.

Le responsable des communications a aussi accusé le gouvernement d’envoyer aux négociations des représentants qui n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions et qui doivent s’en remettre à leurs supérieurs avant de donner une réponse.

«Nous n’avons renvoyé personne»

En décembre 2020, M. Higgs a annoncé un gel de salaires d’une durée d’un an pour 5800 employés du secteur public, soit les cadres et les employés non syndiqués. Il a aussi dévoilé son intention de convaincre les syndicats d’accepter la même mesure.

Le premier ministre a souligné les conséquences négatives de la pandémie sur l’économie ainsi que sur les dépenses et les revenus du gouvernement.

«Il faut aussi reconnaître que pendant la COVID-19, nous n’avons renvoyé personne, a-t-il ajouté. Dans certains secteurs, les gens étaient à la maison [sans travailler] et ç’a coûté environ 87 millions $ à la province.»