Saint-Jean: un incendie endommage le site historique Fort La Tour

Le site historique de Fort La Tour, le premier établissement français établi au Nouveau-Brunswick, a été endommagé par les flammes à la suite d’un incendie survenu au cours de la nuit de mardi à mercredi.

Les pompiers ont combattu durant environ deux heures l’incendie qui a pris naissance peu après 2h30.

Selon le Service d’incendie de Saint-Jean, les dommages au site seraient considérables.

La place Fort La Tour est située au Harbour Passage, aux abords de la baie de Fundy.

Avec sa riche histoire de la présence française il y a de cela 400 ans, l’endroit est fort important aux yeux de la communauté francophone de Saint-Jean.

Construit en 1631 sous les ordres de Charles de Saint-Étienne de La Tour qui était devenu gouverneur de l’Acadie, le poste fortifié fut l’un des premiers comptoirs français pour la traite des fourrures avec les autochtones de la région.

L’endroit serait d’ailleurs à l’origine de la fondation de la Ville de Saint-Jean au cours de la même année.

Fort La Tour a été désignée lieu historique national du Canada en 1923.

Après des travaux de revitalisation de l’ordre de 1,8 million $ et une fermeture forcée de plusieurs mois en raison de la pandémie de COVID-19, Fort La Tour devait de nouveau ouvrir ses portes au public en juin.

Il va sans dire que cette réouverture sera retardée de plusieurs semaines.

«C’est une terrible perte pour la ville et pour la communauté ici», a confié Eric Kennedy, qui a œuvré au sein d’un comité voué à la revitalisation et à la mise en valeur de Fort La Tour.

«C’est profondément décevant et décourageant, considérant la quantité de travail que les gens ont mis dans ce projet. Je sais que cette communauté est résiliente, nous allons reconstruire et revenir encore plus forts», a pour sa part affirmé Wayne Long, le député fédéral de la circonscription de Saint-Jean-Rothesay.

L’Unité des crimes majeurs du service de police de Saint-Jean enquête sur l’incendie qui est considéré comme suspect.

Quiconque ayant des informations au sujet de l’incendie est prié de contacter la police de Saint-Jean au 648-3333 ou l’organisme Échec au crime.