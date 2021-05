Santé: Higgs délaisse les vrais obstacles à l’embauche, selon l’opposition

Le premier ministre veut se pencher sur les exigences linguistiques comme possible obstacle à l’embauche de travailleurs de la santé, mais des députés de l’opposition croient que Blaine Higgs s’écarte trop de la question des salaires et des conditions de travail de ces employés.

En réponse à des questions sur le recrutement d’infirmières au Nouveau-Brunswick, le premier ministre dit avoir entendu dire que des travailleurs nouvellement diplômés quittent la province parce qu’ils ne sont pas bilingues et qu’ils n’ont pas de perspective d’emploi.

Il estime que le gouvernement doit se pencher sur la question, même si ses propos semblent infondés après un examen plus approfondi.

«On ne peut pas se permettre de perdre qui que ce soit. Si quiconque m’indique qu’ils doivent aller ailleurs à cause de nos exigences au N.-B., je veux savoir pourquoi, et comment on doit y remédier», a dit le premier ministre mercredi.

M. Higgs a déploré à nouveau ce qu’il qualifie d’une «compétition» entre les réseaux de santé au Nouveau-Brunswick. Il a aussi gardé la porte ouverte à la possibilité de pourvoir des postes désignés bilingues avec des travailleurs unilingues, quitte à leur apprendre l’autre langue officielle par la suite.

Selon le chef du Parti vert, David Coon, la pénurie d’infirmières est un enjeu qui nécessite des changements exhaustifs. Sauf que le premier ministre devrait se pencher sur la rémunération de ces travailleuses plutôt que sur les critères linguistiques des postes.

«L’enjeu de la langue, pour moi, ce n’est pas un grand enjeu dans ce contexte.»

Le député de Fredericton-Centre affirme qu’il a reçu plusieurs correspondances de ces travailleuses sur la question des salaires et des emplois à temps partiel, mais pas sur l’enjeu de la langue.

«Il y a toujours des emplois permanents avec un excellent salaire à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Québec. C’est ça, l’enjeu primordial, ici.»

Roger Melanson, chef par intérim du Parti libéral, croit que le gouvernement doit investir pour assurer la rétention d’infirmières.

Il doute aussi de la suggestion du premier ministre de former des infirmières à parler une autre langue après leur embauche.

«Le premier ministre dit qu’on peut embaucher des unilingues et les former par la suite. Il est (en poste) depuis deux ans et il n’a pas appris l’autre langue. Il n’est pas bilingue», souligne-t-il.

Le premier ministre a suggéré la semaine dernière que des services de santé pourraient être fusionnés entre le Moncton Hospital et le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre.

En réponse à la question d’un journaliste, il a affirmé mercredi qu’il n’a pas demandé à obtenir d’avis juridique sur cette question.

Mercredi, le chef de l’opposition officielle a demandé au premier ministre s’il avait l’intention de respecter ses obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles à l’instar d’autres premiers ministres de son parti.

Le premier ministre a dit que son gouvernement suit «évidemment» la loi, mais Roger Melanson dit être resté sur sa faim.

«Ce sont des questions extrêmement importantes. Lorsqu’on va (s’attaquer à) la situation du manque de ressources dans le système de santé, il faut continuellement respecter les droits de toutes les communautés linguistiques anglophones ou francophones. Il a toujours déjoué ou dévié la question avec des réponses qui masquent réellement son intention.»

Par contre, Michelle Conroy, députée de Miramichi et membre du People’s Alliance of N.-B., partage les inquiétudes du premier ministre.

Elle affirme qu’elle connaît «des douzaines» de travailleurs unilingues qui ont dû quitter la province pour trouver un emploi, et que plusieurs infirmières ne reçoivent pas de promotions ou ne peuvent pas travailler dans différents secteurs en raison d’un manque de compétences linguistiques.

«Lorsque la députée Conroy fait des déclarations comme celles-là, je suis convaincu que c’est exagéré, dit Roger Melanson. La Loi sur les langues officielles n’a pas le mandat de rendre tout le monde bilingue, mais certainement la responsabilité d’offrir des services dans la langue de son choix.»

Le chef libéral affirme aussi que la majorité de la fonction publique provinciale est anglophone et que les unilingues anglophones peuvent y trouver leur place.