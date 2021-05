Travailleurs de foyers de soins: Higgs a demandé un avis juridique sur la vaccination obligatoire

Déçu des taux de vaccination dans les établissements de soins de longue durée du N.-B., le premier ministre Blaine Higgs a demandé un avis juridique concernant la possibilité d’exiger la vaccination chez ceux qui y travaillent.

La proportion de travailleurs de foyers de soins et d’autres établissements de soins de longue durée n’inspire pas confiance au premier ministre Blaine Higgs.

Seulement 66% des employés ont reçu une première dose de vaccin, selon des données publiées par le ministère du Développement social lundi.

«(La vaccination) ne se fait pas au rythme que j’aurais aimé atteindre dans la dernière semaine», a-t-il déclaré en mêlée de presse mercredi.

Il cherche à savoir si le gouvernement pourrait exiger légalement que la vaccination soit un critère à l’emploi dans ces établissements.

«Je n’ai pas encore reçu d’avis. (…) On n’a pas de politique de vaccination obligatoire, mais on a certains cas où les gens ont besoin de remplir certains critères pour venir au travail», a expliqué le premier ministre.

Il se demande si ces critères pourraient s’étendre jusqu’à inclure l’obligation de se faire vacciner étant donné que les résidents des foyers de soins sont vulnérables au virus.

«La nuance dans tout ceci, c’est de trouver un équilibre entre ce qui est juste et sécuritaire pour les résidents, et aussi les gens qui veulent travailler, mais qui ont un problème particulier avec les vaccins. Parce qu’on a une situation où la disponibilité des travailleurs est faible.»

Pour tenter de convaincre les travailleurs de foyers de soins ou de résidences pour adultes qui ne veulent pas se faire vacciner, Blaine Higgs évoque aussi la possibilité de publier une liste des endroits où le taux de vaccination demeure peu élevé.

Les gens pourraient ainsi décider s’il est sécuritaire que des membres de leur famille habitent dans ces établissements.

De son côté, le chef du Parti libéral, Roger Melanson, dit avoir confiance que les travailleurs de ces établissements vont choisir de se faire vacciner s’ils sont bien informés sur les bienfaits des vaccins.

«Forcer les gens à se faire vacciner, je ne suis pas d’accord. Mais les encourager vivement et les éduquer sur les bénéfices de la vaccination, je suis tout à fait d’accord.»

Le gouvernement contacte déjà depuis plusieurs semaines les foyers de soins et leurs employés pour les initier aux avantages des vaccins et pour répondre à leurs questions sur le sujet.

David Coon, chef du Parti vert, estime que le gouvernement doit tenir compte des défis de main-d’œuvre de ce secteur du système de soins.

«Étant donné la fragilité de la population des établissements de soins de longue durée, s’il était légalement possible de faire de la vaccination un critère à l’emploi, dans un monde idéal, ça devrait être fait. Mais on est en manque de personnel (…), et on ne peut pas se permettre de perdre beaucoup d’employés dans ces foyers.»

Le taux de vaccination des travailleurs des établissements de soins de longue durée est d’environ 66%, selon des chiffres publiés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick lundi. – Gracieuseté

563 établissements de soins de longue durée

Le Nouveau-Brunswick compte 563 établissements de soins de longue durée répartis dans les sept zones de santé.

Cela comprend à la fois les foyers de soins agréés et les établissements résidentiels pour adultes.

Le nombre d’employés et de résidents varie beaucoup d’un établissement à l’autre, selon Robert Duguay, porte-parole du ministère du Développement social.