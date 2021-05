Un programme d’assistant-préposé en soutien aux soins sera offert gratuitement par le CCNB

Question d’aider à venir à bout de l’importante pénurie de main-d’œuvre dans le secteur des soins de longue durée, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) offrira dans les prochains jours un nouveau programme d’assistant-préposé en soutien aux soins.

Financé par le Programme d’appui aux initiatives sectorielles du gouvernement du Canada, le programme comprend six semaines de formation en ligne et un stage rémunéré de quatre mois. Il sera offert dans les deux langues officielles.

La formation se fera en mode d’entrée continue, ce qui signifie qu’elle sera offerte dès les premières inscriptions d’étudiants. Les demandes d’admission sont acceptées jusqu’au 15 octobre 2021.

«Les foyers de soins de longue durée manquent de personnel depuis bien des années. Les étudiantes et étudiants de ce programme vivront une nouvelle expérience de travail et ils découvriront peut-être une passion» a commenté par voie de communiqué le PDG du CCNB, Pierre Zundel.

«Ce nouveau programme leur permet d’accéder rapidement au marché du travail et ouvre également la possibilité de poursuivre plus tard leurs études dans le domaine de la santé s’ils le veulent», a ajouté le dirigeant du CCNB.

Brigitte LePage, la coordonnatrice du Consortium national de formation en santé du CCNB, a d’ailleurs confirmé à l’Acadie Nouvelle que les étudiants au nouveau programme offert par l’établissement collégial qui désirent poursuivre leur formation dans le même domaine auront droit à des crédits collégiaux.

Les conditions d’admission au programme sont relativement simples. Il suffit d’être âgé d’au moins 18 ans, d’avoir légalement le droit de travailler au Canada et d’avoir atteint la 10e année du niveau de scolarité. Certaines exigences en matière de sécurité sont également de mise.

L’Association des foyers de soins du N.-B. (AFSNB) a évidemment bien accueilli l’annonce du CCNB.

«À ce jour, le poste d’assistant-préposé aux soins n’est pas un rôle qui existe dans les foyers de soins. Cependant, l’AFSNB en collaboration avec ses partenaires travaille conjointement avec le CCNB afin que les étudiants qui seront recrutés puissent bénéficier d’une expérience positive lors de leur stage avec les foyers membres qui les accueilleront», a indiqué Mélanie Martin, la directrice adjointe, responsable du mieux-être et des services aux membres à l’AFSNB.

«Le but ultime est de créer de l’intérêt dans une carrière en soins de longue durée pour l’étudiant durant son stage avec ce programme pour que celui-ci soit potentiellement recruté comme préposé aux soins dans un foyer de soins par la suite, ou qu’il continue sa formation pour devenir infirmière auxiliaire autorisée ou même Infirmière immatriculée et être à l’emploi d’un foyer de soins», a ajouté Mme Martin.

La nouvelle a également été bien accueillie par le milieu syndical, malgré quelques bémols.

«De prime abord, la gratuité scolaire et les programmes d’aide aux étudiants, c’est une bonne idée. Il faut réellement trouver des moyens de pallier le manque d’effectifs dans les foyers, et ça, c’est une bonne manière de faire avancer la chose», a indiqué Simon Ouellette, du Syndicat canadien de la fonction publique au N.-B. «Cependant, la crise du manque du personnel est aussi étroitement liée à la faible rétention du personnel existant. L’un doit se faire avec l’autre, soit le recrutement et la rétention. Il ne faudrait pas non plus créer une nouvelle catégorie de travailleurs de la santé sous-payés», a ajouté le porte-parole du syndicat qui représente déjà plusieurs travailleurs des foyers de soins.