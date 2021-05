Baie de Tracadie: un enjeu politique et environnemental

Peu importe le vainqueur de l’élection municipale à Tracadie, le dossier de la baie de Tracadie risque de revenir à l’avant-plan. Les deux candidats à la mairie, Denis Losier et Jean-Yves McGraw, en ont fait une priorité durant leur campagne.

Depuis quelques années, la qualité de l’eau de la baie de Tracadie se dégrade en raison de l’eutrophisation, un phénomène causé par une accumulation de débris organiques dans des eaux stagnantes.

Des données récoltées par des chercheurs de Pêches et Océans Canada semblent démontrer que l’une des ouvertures dans la partie nord de la baie est en train de se remplir de sable. Cet ensablement ralentit les courants et la circulation d’eau, ce qui favorise la croissance d’algues qui absorbent l’oxygène et laissent échapper de fortes odeurs.

Cette situation n’est pas sans conséquence. Les ostréiculteurs opérant dans la partie nord de la baie ont rapporté des pertes importantes des huîtres cultivées en suspension à quelques reprises au cours des derniers étés, même si la situation avait été moins dévastatrice en 2020, dit Ernest McGraw, un ostréiculteur de la baie de Tracadie.

«Ç’a été une assez bonne année. On a connu des gros problèmes au cours des dernières années à cause d’un manque d’oxygène dans l’eau. On dirait que le courant était un peu meilleur l’an dernier, mais ce n’est pas encore comme il faudrait que ce soit», explique M. McGraw.

Dans le but de régler le problème, le conseil municipal de Tracadie a demandé à Pêches et Océans Canada d’entamer des travaux de dragage dans le goulet de la partie nord de la baie pour améliorer la circulation, mais des études environnementales sont nécessaires avant de creuser.

Il y a quelques mois, Pêches et Océans Canada a aussi identifié le rejet d’eaux usées par différentes industries et les nutriments en provenance du secteur agricole comme d’autres sources potentielles de contamination. Par ailleurs, toujours selon le MPO, le dragage ne serait pas nécessairement la clé permettant de résoudre tous les problèmes de façon définitive.

Les ostréiculteurs comme Ernest McGraw sont contents que le prochain conseil municipal ait l’intention de se pencher sur ce dossier de nouveau, même s’il croit personnellement que la patience doit être de mise.

«C’est certain que c’est une bonne chose qu’ils (les candidats à la mairie) en parlent, c’est un plus pour nous, mais je pense personnellement qu’on doit laisser les études se faire. S’il y a des travaux de dragage de fait au coût de X dollars et que le goulet se bouche quelques mois après, ça n’aurait pas de bon sens. J’aime mieux que les études soient faites pour que des travaux puissent avoir lieu et que la situation soit meilleure dans la baie pour un bout de temps.»

Les résultats de l’élection municipale ne seront pas connus avant le 25 mai, mais Denis Losier et Jean-Yves McGraw ont tous les deux parlé de la baie de Tracadie durant la campagne.

«Mon engagement en tant que maire? Convaincre le gouvernement fédéral d’agir. Maintenant! Il s’agit de notre environnement et on doit ramener la baie comme elle était. Il faut pouvoir rouvrir les goulets pour permettre un nettoyage adéquat et rapide de la baie avec les marées», a dit Denis Losier.

«Il faudra s’assurer que les gouvernements provincial et fédéral ainsi que la Municipalité régionale de Tracadie travaillent en partenariat pour améliorer la qualité de l’eau», a mentionné Jean-Yves McGraw.