Disparition de Madison Roy-Boudreau: «beaucoup d’angoisse» à Bathurst

L’endroit où se déroulent les recherches est protégé par les autorités qui veulent éviter la présence de curieux et de personnes qui pourraient entraver le travail des chercheurs et le cours de l’enquête. - Acadie Nouvelle : Sébastien Lachance

Les recherches visant à retrouver la jeune Madison Roy-Boudreau se sont poursuivies jeudi à Bathurst, dans un secteur qui longe la rue Sainte-Anne et qui se trouve tout près de la route 11.

L’adolescente âgée de 14 ans, qui est originaire de Bathurst, n’a pas été vue depuis la matinée du 11 mai. Elle ne s’est pas présentée non plus à son école de Bathurst depuis le 10 mai.

Des membres de la Force policière de Bathurst, de la GRC, des équipes de recherche et de sauvetage au sol Acadie-Chaleur et de Miramichi, de la Sécurité publique du NB et de l’Organisation des mesures d’urgence du NB ont pris part à cette deuxième journée de recherches.

Au total, ce sont environ 30 personnes qui ont participé à l’opération de ratissage.

Un chien pisteur a également été aperçu en matinée sur le site des recherches qui se sont déroulées le long d’un sentier géré par la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick et près d’une carrière.

Le site qui est scruté à la loupe s’étend sur une superficie de pas moins de 40 000 mètres carrés.

«L’enquête a permis d’identifier ce site comme étant un site d’intérêt», a indiqué Luc Foulem, porte-parole de la Ville de Bathurst.

«Ces recherches ne visent pas seulement à retrouver Madison Roy-Boudreau, mais aussi de tenter de retrouver des éléments de preuve», a ajouté le représentant de la municipalité.

Les autorités ont indiqué que les opérations de recherche pourraient s’étendre de trois à cinq jours.

L’endroit où se déroulent ces recherches est protégé par les autorités qui veulent éviter la présence de curieux et de personnes qui pourraient entraver le travail des chercheurs et le cours de l’enquête.

Le maire sortant de Bathurst s’est dit troublé par l’histoire entourant la disparition de la jeune adolescente.

«Vu la grande rareté dans notre région d’une situation où une jeune personne est portée disparue, cet événement frappe droit au cœur. C’est le seul sujet dont les gens me parlent depuis mardi dernier», a affirmé Lee Stever.

«Il est évident que la disparition de Madison génère beaucoup d’angoisse au sein de la population. On souhaite de tout cœur qu’elle soit retrouvée saine et sauve», a ajouté le maire par intérim de Bathurst.

Un mouvement qui a pris naissance plus tôt cette semaine sur les réseaux sociaux invite les gens à allumer une bougie tous les soirs afin de favoriser le retour de l’adolescente disparue à sa maison.

À Pabineau Falls, tout près de Bathurst, la propriétaire d’une entreprise de décoration qui fabrique des bougies a décidé de remettre 40% des ventes de bougies réalisées d’ici le 25 mai à un fonds spécial destiné à la famille de Madison Roy-Boudreau.

La police considère toujours la disparition de la jeune femme comme étant «suspecte».

Madison Roy-Boudreau mesure 5 pi 4 po, pèse 119 lbs et a les yeux bruns et les cheveux bruns de longueur moyenne.

La jeune fille a été vue pour la dernière fois portant un chandail gris, une paire de pantalons couleur camouflage et des souliers couleur argent.

Quiconque ayant des informations concernant la disparition de Madison Roy-Boudreau est prié de communiquer avec la Force policière de Bathurst au 506-548-0420 option #2 ou avec l’organisme Échec au crime.