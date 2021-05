Disparition de Madison Roy Boudreau: deuxième journée de recherches à Bathurst

L’endroit où se déroulent les recherches est protégé par les autorités qui veulent éviter la présence de curieux et de personnes qui pourraient entraver le travail des chercheurs et le cours de l’enquête. - Acadie Nouvelle : Sébastien Lachance

Les recherches visant à retrouver la jeune Madison Roy-Boudreau se sont poursuivies jeudi matin à Bathurst, dans un secteur qui longe la rue Sainte-Anne et qui se trouve tout près de la route 11.

L’adolescente âgée de 14 ans, qui est originaire de Bathurst, n’a pas été vue depuis la matinée du 11 mai. Elle ne s’est pas présentée non plus à son école de Bathurst depuis le 10 mai.

Des membres de la Force policière de Bathurst, de la GRC, des équipes de recherche et de sauvetage au sol Acadie-Chaleur et de Miramichi, de la Sécurité publique du NB et de l’Organisation des mesures d’urgence du NB ont pris part à cette deuxième journée de recherches.

Un chien pisteur a également été aperçu jeudi matin sur le site des recherches qui se sont déroulées le long d’un sentier géré par la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick et près d’une carrière.

«L’enquête a permis d’identifier ce site comme étant un site d’intérêt», a indiqué Luc Foulem, porte-parole de la Ville de Bathurst.

«Ces recherches ne visent pas seulement à retrouver Madison Roy-Boudreau, mais aussi de tenter de retrouver des éléments de preuve», a ajouté le représentant de la municipalité.

L’endroit où se déroulent les recherches est protégé par les autorités qui veulent éviter la présence de curieux et de personnes qui pourraient entraver le travail des chercheurs et le cours de l’enquête.

La police considère toujours cette disparition comme étant «suspecte».

Madison Roy-Boudreau mesure 5pi 4po, pèse 119 lbs et a les yeux bruns et les cheveux bruns de longueur moyenne.

La jeune fille a été vue pour la dernière fois portant un chandail gris, une paire de pantalons couleur camouflage et des souliers couleur argent.

Quiconque ayant des informations concernant la disparition de Madison Roy-Boudreau est prié de communiquer avec la Force policière de Bathurst au 506-548-0420 option #2 ou avec l’organisme Échec au crime.