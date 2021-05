Fredericton durcit le ton à l’endroit des gestionnaires de la Maison Nazareth

Le ministère du Développement social monte le ton à l’endroit du conseil d’administration de la Maison Nazareth et lui donne jusqu’au 1er juin pour mettre de l’ordre dans sa gouvernance, faute de quoi le refuge pour sans-abris de Moncton pourrait se retrouver sans financement de la province.

L’Acadie Nouvelle a récemment révélé que la Maison Nazareth avait fait l’objet d’une vérification du Bureau du contrôleur afin de passer au crible ses pratiques financières et sa gouvernance.

«En ce qui a trait aux pratiques de gouvernance du conseil d’administration, le Bureau du contrôleur a relevé l’existence d’un conflit d’intérêts apparent parmi ses membres, l’absence d’un plan stratégique ou opérationnel, l’absence d’un plan financier pour assurer l’autonomie de l’organisation, l’absence d’attentes en matière de rendement à l’égard du directeur général et une gestion inadéquate des investissements financiers», a écrit le sous-ministre du ministère du Développement social, Éric Beaulieu, dans une lettre datée du 20 avril.

Le conseil d’administration avait 30 jours pour fournir un plan d’action au ministère qui permettrait la mise en œuvre des 18 recommandations formulées par le Bureau du contrôleur à la suite de la vérification.

L’Acadie Nouvelle a obtenu une copie d’une deuxième lettre, datée du 17 mai, où le ministère du Développement social monte le ton à l’endroit des dirigeants du refuge.

«Votre lettre de réponse datée du 23 avril 2021 ne répondait pas aux attentes du Ministre en matière de plan d’action», dit M. Beaulieu dans la missive envoyée à Damien Dauphin, président par intérim du conseil d’administration du refuge.

Bien qu’il réitère que «les services offerts par la Maison Nazareth ont été un élément crucial du soutien continu nécessaire à la communauté des sans-abris de Moncton» et que «l’existence continue d’un refuge pour sans-abri géré efficacement, financièrement et indépendamment est de la plus haute priorité pour le ministère», Éric Beaulieu laisse clairement entendre que la collaboration entre la MN et le ministère pourrait être mise à mal si des correctifs ne sont pas apportés à la gestion de l’organisme d’ici une douzaine de jours.

«Le ministère s’engage à travailler avec votre conseil d’administration pour relever les divers défis auxquels votre organisation est confrontée, peut-on lire dans le document. Cependant, le ministère est d’avis qu’une action rapide est nécessaire pour assurer une nouvelle voie claire et autonome pour la Maison Nazareth et pour revigorer une relation mutuellement bénéfique entre la Maison Nazareth et le ministère.»

Pour atteindre ces objectifs, dit le sous-ministre Beaulieu, il faudra notamment procéder à la négociation d’un nouvel accord de service pour remplacer l’entente de 2018-2020. Ces négociations n’auront toutefois pas lieu à moins que le conseil d’administration ne mette en œuvre, avant le 1er juin 2021, «toutes les recommandations destinées au conseil d’administration et au refuge, telles que décrites dans le rapport du Bureau du contrôleur.»

Le ministère du Développement social exige aussi la tenue d’une assemblée générale du conseil d’administration d’ici le 1er juin. Des remplaçants pour les cinq postes vacants au conseil d’administration doivent également être trouvés afin de confirmer «ces personnes en tant qu’administrateurs lors de l’AGA.»

Dans un texte publié dans l’Acadie Nouvelle le 7 mai, plusieurs personnes qui connaissent bien les rouages de la MN avaient dit s’inquiéter du manque de légitimité du conseil d’administration puisque l’organisme n’a pas organisé d’assemblée générale annuelle depuis deux ans.

«Si le conseil d’administration ne peut ou ne veut pas se conformer aux étapes décrites ci-dessus, le ministère devra déterminer la viabilité d’un partenariat continu avec votre organisation», conclut Éric Beaulieu.

Dans sa lettre du 20 avril, Éric Beaulieu a rappelé que le ministère du Développement social a versé 1,2 million $ à la Maison Nazareth entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020, faisant de lui le principal bailleur de fonds de l’organisme.

Damien Daupin, président par intérim du conseil d’administration de la MN, n’a pas donné suite aux demandes d’interview de l’Acadie Nouvelle.

Un ancien président du CA «perturbé et inquiet»

Mis au fait du contenu de cette nouvelle lettre du ministère du Développement social, Luc Doucet, qui a siégé au conseil d’administration de la MN pendant près de dix ans, dont huit à titre de président, a dit être extrêmement inquiet pour l’avenir du refuge.

«En tant qu’ancien président du conseil d’administration, je suis très perturbé, a-t-il déclaré au journal. D’après ce qu’on a pu voir dans les recommandations à la suite de la vérification, il semble maintenant y avoir des lacunes majeures dans le fonctionnement de la MN.»

L’intervention directe du sous-ministre dans ce dossier et la réponse inadéquate qu’a fournie le conseil d’administration au ministère, croit-il, laissent présager le pire.

«Il faut que ce soit pris au sérieux, s’indigne-t-il. On ne peut pas tout refaire du jour au lendemain, mais ils doivent rapidement donner des échéanciers pour corriger le tir.»

Qu’arrivera-t-il si la province coupe les vivres à la MN?

«Est-ce qu’on va être capable de sauver la Maison Nazareth? C’est vraiment la question que je me pose, se désole-t-il. Avec l’édifice et le nombre de clients qu’ils ont maintenant, j’ai peur que la communauté ne soit plus prête à embarquer si la province coupe son financement.»