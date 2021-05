La passion du jardinage continue à pousser

De nombreux Canadiens ont commencé à jardiner après l’arrivée de la pandémie de COVID-19, surtout dans les provinces de l’Atlantique. La Dieppoise Jessica Bernier en fait partie. Et elle continue à cultiver des légumes, comme certainement beaucoup d’autres débutants.

«J’ai prévu à peu près la même chose que l’année dernière: des tomates, des concombres, des piments, des laitues et des herbes, confie Jessica Bernier. Mais je ferai aussi des fraises cet été.»

La rédactrice en agence de marketing explique avoir pu récolter la majorité de la grande variété de plantes qu’elle a fait pousser pour la première fois en 2020.

«Ç’a bien été, j’ai eu des légumes tout l’été, se félicite-t-elle. Il y a seulement deux variétés pour lesquelles ça n’a pas fonctionné. J’étais fière!»

L’habitante d’un duplex a eu une seule mauvaise surprise, des insectes qui ont endommagé quelques pousses. Elle a en revanche eu le soulagement de voir les nombreux chats de son voisinage épargner ses pots.

«Je ne sais pas combien d’heures j’ai pu passer, s’interroge en riant la jardinière en herbe. Une fois que c’était commencé, j’avais juste à arroser une fois par jour et à surveiller les bibittes. Mais j’ai peut-être passé beaucoup de temps assise à regarder les fruits de mes efforts!»

Éviter l’épicerie

En plus de la fierté et du plaisir qu’elle tire de son loisir, Mme Bernier a aimé avoir des légumes frais et bio à portée de main, plutôt que de devoir les acheter en épicerie. Elle cuisine et surveille son alimentation, surtout depuis qu’elle a pris connaissance de sa maladie de Crohn (une inflammation chronique du système digestif).

«Si je pouvais cultiver plus, je le ferais, dit-elle. Mais je devrais avoir des contenants supplémentaires et ma terrasse est déjà remplie.»

Les semis qu’elle avait en trop, la jeune femme les a donnés à ses parents. Elle raconte qu’à cette occasion, ceux-ci se sont mis à jardiner après avoir arrêté pendant longtemps. Elle pense qu’ils recommenceront cette année, comme elle.

Cette constance, la membre du groupe Facebook des Passionnés de jardinage et d’autosuffisance alimentaire en Acadie la constate aussi sur les réseaux sociaux.

«C’est moins pire que l’année passée dans les magasins, témoigne-t-elle en revanche. Je n’ai pas eu de difficultés à trouver des graines et de la terre. Il y avait beaucoup de stock et moins de monde.»

S’occuper

Une autre passionnée de jardinage, Mylène Thériault, est en désaccord sur ce point.

«Il n’y a pas beaucoup de choses dans les serres et les marchandises ont du mal à entrer, observe l’habitante de Rang-Saint-Georges dans la Péninsule acadienne. Ça se vide vite.»

Le propriétaire des Serres Chez Eugène à Lamèque confirme cette affirmation.

«Pour l’instant, la demande est aussi forte que l’année dernière, dit Eugène Chiasson en parlant de bénédiction. Et nous n’avons pas reçu la quantité voulue de certaines marchandises comme les graines, le terreau et le compost. Les usines ne peuvent pas en fournir assez.»

Ça n’empêche pas Mme Thériault, qui a maintenant trois saisons d’expérience, de prévoir une bonne récolte en 2021.

«J’ai fait beaucoup de lectures. Grâce à la pandémie, on étudie, on fait des essais – erreurs, se félicite-t-elle. Ç’a été une réussite de partout jusqu’à maintenant.»

Mme Thériault indique avoir récolté assez de pommes de terre, de carottes et de tomates pour éviter d’en acheter pendant jusqu’à six mois en 2020.

«C’était vraiment une belle année, se souvient-elle. Il y avait beaucoup de soleil. Par contre, j’ai dû arroser matin et soir en me faisant manger par les maringouins.»

Vouloir se lever

Avec l’agrandissement de son potager, elle estime avoir passé beaucoup plus de deux heures par jour à jardiner pendant la saison 2020.

«C’est la raison pour laquelle je me lève le matin, relativise l’auto-entrepreneuse qui travaille chez elle comme coiffeuse. Le chant des oiseaux me réveille, je prends un café sur la balançoire au jardin puis j’enlève les mauvaises herbes.»

La trentenaire constate que son plaisir à pratiquer son loisir grandit avec la satisfaction procurée par les récoltes et lui donne envie de continuer à expérimenter de nouvelles cultures.

«Le jardinage apporte beaucoup, c’est beau et égayant, exprime-t-elle. On cherche du positif malgré la pandémie et l’interdiction de voyager.»

Mme Thériault croit avoir transmis sa passion à ses proches.

«Quand j’ai commencé, ma nièce s’est fait un petit bac à jardinage. Ensuite, mon homme lui a apporté de la terre. Et cette année, ma mère a été très malade. Elle s’en est sortie grâce à la stimulation du jardinage. Je lui ai dit que c’était bien pour la faire sortir», expose-t-elle.

Transmettre sa passion

L’Acadienne est aussi contente de pouvoir partager ses connaissances.

«Je me fais beaucoup questionner et je réponds comme je peux, dit-elle. Je mets aussi des photos sur les réseaux sociaux.»

La fondatrice du groupe Facebook des Passionnés de jardinage et d’autosuffisance alimentaire en Acadie, Karine Wade se réjouit d’ailleurs de la grande activité de ses membres. Le nombre de ceux-ci a doublé entre mars et mai 2020, pour atteindre 2500 personnes. Ils sont aujourd’hui 4500!

«C’est leur happy place, se réjouit la photographe originaire de Caraquet. Les gens sont contents de voir des questions sur le jardinage dans leur fil d’actualité. Cette activité, c’est comme aller au gym, à l’église, au psychologue, à l’épicerie et au terrain de jeu en même temps!»

Cet enthousiasme est justifié, à en croire une étude récente de l’Université Dalhousie (à Halifax). Le document recense les nombreux apports du jardinage mis en évidence par la recherche scientifique: la sécurité alimentaire, le bien-être physique et psychologique, la cohésion sociale ainsi que la résilience communautaire.

Amortir son investissement

«Tout le monde devrait en faire», s’exclame le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université, Sylvain Charlebois.

Au Canada atlantique en tout cas, près d’un quart des répondants cultivant de la nourriture à domicile avait commencé en 2020, ce qui représente la plus grande proportion de nouveaux jardiniers dans une région du pays, selon l’étude de l’Université Dalhousie.

«Il n’y a pas encore de données pour 2021, note M. Charlebois. Mais l’engouement pour le jardinage demeure. Là, on veut amortir les investissements de l’année dernière. Il y a encore aussi un peu d’insécurité alimentaire. On croit que les prix des fruits et légumes vont augmenter de 4 à 6% cette année.»