L’aéroport de Charlo a droit à une cure de rajeunissement

Le gouvernement fédéral veut que l’aéroport de Charlo soit fin prêt pour la reprise prochaine du secteur aérien. Et pour se faire, il délie les cordons de sa bourse.

Le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, a annoncé jeudi un investissement de près de 2,6 millions $. Cet argent servira à mettre à jour l’ensemble du système électrique de l’endroit qui date grande partie à la création de l’aéroport.

Cela comporte notamment le panneau électrique, les transformateurs, le câblage interne ainsi que celui longeant la piste d’atterrissage. Le système d’éclairage, dont les pièces de remplacements commencent à se faire rares, sera également remplacé, avec de l’éclairage beaucoup plus moderne et moins énergivore.

À eux seuls, tous ces changements représentent un investissement d’un peu plus de 2,1 millions $. Une somme additionnelle de 467 500$ a été ajoutée à ce projet, afin de procéder au remplacement de la clôture de contrôle de la faune protégeant l’accès à la piste.

Selon le député Arseneault, ces deux investissements étaient attendus depuis longtemps à l’aéroport restigouchois.

«La majorité de l’équipement dont il est question date d’une cinquantaine d’années. C’est donc une question de sécurité avant tout, mais également d’efficacité. Ça nous assure surtout de maintenir cette infrastructure extrêmement importante pour notre région vivante et en bon état», souligne le politicien.

La première phase du projet de remplacement du système électrique (567 600$) fut approuvée en juin 2020. Toutefois, en raison de la COVID-19, celle-ci ne fut pas annoncée et les travaux n’ont débuté que tout récemment. Pour le reste, les travaux seront entrepris au cours de l’année.

La nouvelle de ces investissements a été accueillie très chaleureusement par les nombreux élus présents sur place à l’aéroport, parmi lesquels le président de la Commission de services régionaux du Restigouche et président du conseil d’administration de l’Autorité aéroportuaire de Charlo, Brad Mann.

«C’est très important pour un aéroport d’avoir des systèmes électriques et d’éclairages fiables. On l’a toujours dit, cet aéroport est le meilleur du nord de la province, et on veut qu’il le demeure», souligne-t-il, faisant référence à la qualité de sa piste et à la position géographique favorable pour les atterrissages, même par mauvais temps.

Contrairement à bien des aéroports au pays, celui de Charlo a tout de même su maintenir un trafic aérien appréciable depuis le début de la pandémie. Il est même l’un des rares à connaître une certaine croissance, en dépit d’une baisse notable des vols en provenance des États-Unis (pêcheurs de saumons et touristes américains) et de la perte récente de son unique transporteur, PAL Airlines. La croissance est attribuable aux vols nolisés et à ceux d’ambulances aériennes, tant québécoises que néo-brunswickoises. Depuis quelques années, l’aéroport est aussi le centre névralgique des opérations d’épandage visant à contrôler les populations de la tordeuse du bourgeon de l’épinette, ce qui lui assure des revenus appréciables. Ces opérations reprendront d’ailleurs au cours des prochaines semaines. Mais l’espoir de revoir des transporteurs réguliers revenir au Restigouche est loin d’être mort.

«On compte beaucoup, après la pandémie, sur la reprise du trafic aérien, notamment ici des vols qui transportent les travailleurs en direction de Terre-Neuve-Labrador et de la Côte-Nord. Et c’est certain qu’on aimerait pouvoir regagner des vols réguliers», exprime le député Arseneault.

À cet effet, M. Mann se dit à son tour optimiste quant à l’avenir de l’infrastructure.

«Quand le gouvernement investit autant d’argent pour moderniser un aéroport, c’est parce qu’il croit dans le projet et ce n’est pas pour le fermer. C’est donc très positif pour notre région», dit-il, ajoutant travailler en coulisse afin d’attirer d’éventuels transporteurs. Celui-ci refuse toutefois de s’avancer davantage sur le teneur des discussions ainsi que le nom de ces compagnies potentielles.

«Quand on joue aux cartes, on ne montre pas son jeu. Tout ce que je peux dire, c’est que l’on parle avec plusieurs compagnies, et non une seule, afin de maximiser nos chances», s’est-il contenté de lancer.