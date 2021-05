Réseaux de santé: Higgs ne rejette pas l’idée d’une fusion complète

Pourquoi ne pas combiner les deux réseaux de santé en une seule entité? Sans nier cette possibilité, Blaine Higgs affirme qu’il ne veut pas prédire le résultat de la réforme, mais qu’il veut pouvoir offrir «les meilleurs soins» avec des «objectifs communs».

Lors d’une mêlée de presse jeudi, le premier ministre Blaine Higgs n’a pas voulu s’avancer trop loin sur la nature des changements qui pourraient être apportés aux réseaux Vitalité et Horizon en vue de régler les nombreux problèmes dans le système de santé.

«Je ne crois pas que c’est matière à débat – ce ne l’est certainement pas pour moi – qu’on a non seulement une obligation de services dans les deux langues officielles, mais qu’il y a une obligation d’avoir nos hôpitaux francophones et nos hôpitaux anglophones», a-t-il répondu à une question sur la fusion de services entre le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont et le Moncton Hospital.

Toutefois, lorsqu’une journaliste lui a demandé s’il envisageait de combiner complètement les deux réseaux de santé, Blaine Higgs n’a pas écarté cette possibilité. Il a plutôt expliqué la gravité des défis que représente le système de santé actuel.

«Mon but est d’avoir les meilleurs soins de santé. Je crois qu’on a besoin d’un dessein commun pour atteindre cela. Je ne vais pas présupposer ce dont la structure de gouvernance pourrait avoir l’air, parce que je veux avoir des objectifs communs et des objectifs alignés», a-t-il dit.

Les réseaux ont besoin de collaborer davantage pour répondre aux défis de la main-d’œuvre et du vieillissement de la population, selon Blaine Higgs.

«On fait face à des défis partout au pays en matière de personnel. On sait que les coûts continuent d’augmenter. On a une (population) qui va avoir besoin de plus de services au cours des 20 prochaines années. On ne peut pas rester les bras croisés.»

Il estime qu’il est primordial que tous les Néo-Brunswickois aient accès à un fournisseur de soins de santé primaire, comme un médecin de famille.

«Alors comment est-ce que les soins de santé doivent changer pour accomplir cela à la grandeur de la province? Parce que c’est un problème à la fois avec Vitalité et Horizon.»

L’Acadie Nouvelle lui a demandé de préciser si la fusion des deux réseaux est une possibilité à prévoir.

«Je ne le sais pas. Je dis depuis longtemps que je pense qu’on peut mieux gérer nos ressources, et je crois que plusieurs gens diraient que c’est vrai. Ce dont cette organisation pourrait avoir l’air, pour gérer cela, je ne le sais pas», a répondu le premier ministre.

Blaine Higgs a affirmé plus tôt cette semaine qu’une possible fusion de services entre Vitalité et Horizon ne «représente pas une menace» pour ces réseaux.

Sur la question plus précise de la fusion de certains services de santé entre le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont et le Moncton Hospital, le premier ministre a affirmé qu’aucun échéancier n’est prévu, sinon que le gouvernement aimerait avoir des mesures en place à temps pour que les infirmières débordées puissent profiter de l’été.

Un journaliste lui a demandé si des fusions étaient à prévoir dans les services de santé mentale, les soins palliatifs et les soins obstétriques.

«Je ne sais pas comment ce sera proposé à terme, mais je suis très heureux de constater qu’ils travaillent à des solutions. Je laisse ça aux professionnels pour qu’ils trouvent le chemin à suivre.»

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, n’était pas disponible pour une entrevue jeudi après-midi.