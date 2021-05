Toujours pas de plan de déconfinement clair au Nouveau-Brunswick

Si la moitié de la population a déjà reçu une dose de vaccin, la feuille de route du gouvernement pour un retour progressif à une vie normale se fait attendre.

Encouragés par les progrès fulgurants de la campagne de vaccination, les gouvernements du Québec, de l’Ontario et de la Saskatchewan ont présenté leurs calendriers d’assouplissements successifs des restrictions.

Le plan de réouverture de la Saskatchewan prévoit trois étapes en fonction du nombre de vaccins administrés. La première devrait s’amorcer après que 70% des personnes de 40 ans et plus aient reçu leur première dose du vaccin. Au Québec, le gouvernement Legault également livré une série de dates: on envisage par exemple la levée des interdictions de déplacements le 28 mai et le retour des spectacles extérieurs pouvant accueillir jusqu’à 2 500 personnes à partir du 25 juin.

Qu’en est-il au Nouveau-Brunswick où les nouveaux cas quotidiens moyens par 100 000 habitants sont nettement plus faibles que dans l’ensemble du pays? Un tel plan «arrivera bientôt», promet le premier ministre Blaine Higgs.

«Nous surveillons de près la situation à Fredericton, pour l’instant cela semble sous contrôle mais c’est une inquiétude, et il faudra plusieurs jours pour être certain que nous sommes en bonne position. D’ici quelques semaines, nous verrons un plan pour le Nouveau-Brunswick.»

Mercredi, le chef du gouvernement évoquait en chambre un délai de «deux ou trois semaines» avant un premier relâchement des restrictions.

Cet assouplissement pourrait être déclenché une fois que 75% de la population aura reçu au moins une dose. C’est ce que recommande l’Agence de la santé publique du Canada. Si le rythme actuel se poursuit, cette cible devrait être atteinte au début de juin.

Blaine Higgs espère toujours qu’à compter du 1er juillet il sera possible de circuler librement en Atlantique et ailleurs au Canada.

«Je sais que nous ne voulons pas prendre le risque d’ouvrir et risquer de perdre ce que nous avons. Mais je suis optimiste que les choses s’ouvriront de façon spectaculaire en juillet.»

Jeudi, 50,7% des Néo-Brunswickois admissibles à la vaccination avaient reçu leur première dose. Il faudra encore patienter pour voir l’horizon s’éclaircir.

Cette semaine, les dirigeants de 61 groupes industriels de divers secteurs exigeaient que le gouvernement fédéral présente un plan de réouverture clair de l’économie, alors que la part des Canadiens ayant reçu au moins une dose égale désormais celle des Américains.

«Nous vous exhortons à travailler avec les premiers ministres des provinces et des territoires afin de mettre au point une approche pancanadienne claire et cohérente visant la réouverture de nos collectivités, de nos écoles et de nos entreprises, peut-on lire dans leur lettre ouverte. Les Canadiens désirent également savoir à quel moment il sera sécuritaire de voyager pour aller visiter leurs familles et leurs proches.»

Les détails sont attendus avec impatience parmi les gens d’affaires néo-brunswickois, confirme Louis-Philippe Gauthier, directeur des affaires provinciales de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

«À ce point-çi, on a besoin d’un plan clair», lance-t-il.

«On veut voir l’aboutissement de la campagne de vaccination, on veut que le gouvernement emboîte le pas. Ça prend des dates, ça prend un engagement ferme avec des objectifs précis et bien communiqués.»

La fermeture des frontières pèse lourd sur les entreprises, rappelle-t-il. C’est tout particulièrement le cas pour les opérateurs touristiques, dont la saison dépendra de l’ouverture des frontières ou pour le secteur aérien, dévasté par la crise sanitaire.

«Actuellement, 63% de nos membres nous disent qu’ils n’ont pas retrouvé leurs revenus d’avant la pandémie. La moitié des entreprises ne sont revenues au niveau d’embauche prépandémique.»

Les organisateurs de spectacles dans le brouillard

Difficile de planifier des événements culturels sans directives claires. Si certains rendez-vous estivaux, comme le Festival Western de Saint-Quentin, ont déjà été annulés, d’autres continuent de se préparer à l’aveuglette.

Le comité organisateur du Festival acadien de Caraquet entend confirmer ou non la tenue de l’événement d’ici la fin juin. Pour le moment, on mise sur des activités regroupant un nombre de participants très restreint.

«On travaille avec les normes en place, on espère que ça va évoluer dans les prochaines semaines, note le président Paul Marcel Albert. On voit ce qu’il se passe dans les autres provinces, peut-être

Au Québec, on pourra laisser entrer 2500 festivaliers à partir du 25 juin. Au Nouveau-Brunswick, on ignore quand sera revue l’interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes à l’extérieur.

«On peut faire un spectacle à 225 personnes au Théâtre Capitol, mais on ne peut pas rassembler 50 personnes à l’extérieur. Ça ne fait aucun sens. Ça tue tout événement culturel pendant été», déplore Carol Doucet, agente d’artistes et propriétaire du Grenier musique. «Il faut définir ce qu’il sera possible de faire si la situation n’empire pas.»

Le milieu culturel continue de connaître son lot de casse-têtes et d’incertitudes. Plusieurs artistes associés à l’agence ignorent s’ils pourront honorer leur contrat et se produire au Québec pendant l’été.

«S’il faut faire deux semaines de quarantaine, ce ne sera pas possible. Ça nuit à l’avancement de tout le monde. À un moment donné, il faut que ça ouvre», plaide Carol Doucet. «On ne nous pas d’information et on ne sait pas ce qu’on attend.»

Impatience dans le Nord-Ouest

Lise Ouellette, conseillère et candidate à la mairie d’Edmundston, a elle aussi pris position en faveur d’une ouverture de la province sur le reste du pays. Alors que la situation sanitaire se dégrade en Nouvelle-Écosse et s’améliore au Québec, l’idée d’une bulle de l’Atlantique perd de son sens à ses yeux.

«Pour moi, la relance à Edmundston passe à court terme par l’ouverture le plus rapidement possible et de manière sécuritaire de la frontière avec le Québec et l’Ontario», souligne l’élue municipale.

«Nous sommes une région de jonction entre l’Est et l’Ouest, la fermeture des frontières avec le Québec et l’Ontario est dramatique pour notre région. La bulle de l’Atlantique a très peu d’incidence pour le nord du Nouveau-Brunswick.»

Lise Ouellette appelle la province à dévoiler au plus vite un plan de déconfinement incluant des indicateurs précis. «Nos entreprises, commerces et organisations ont besoin de savoir à quoi s’attendre dans les prochaines semaines et mois pour se préparer, pour planifier la reprise des activités», argumente-t-elle.