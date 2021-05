Un guide touristique aminci dans la région Chaleur

L’Office du Tourisme Chaleur a procédé au lancement de son nouveau guide touristique.

En raison de la pandémie de COVID-19 et des circonstances particulières auxquelles l’industrie touristique doit faire face encore année, le guide a eu droit à une cure minceur, passant d’une soixantaine de pages en 2020 à seulement cinq pages cette année.

L’Office du Tourisme a ainsi décidé de simplement mettre de l’avant les points d’intérêts majeurs de la région Chaleur.

Devant le lot d’incertitudes qui entoure les activités touristiques comme les festivals et l’offre de services en restauration et dans le secteur de l’hébergement, l’organisme a décidé de ne courir aucun risque et de retirer ces données du guide annuel.

Une liste de 18 choses à faire dans la région Chaleur est bien en évidence à la page 2 du guide.

À défaut de se retrouver dans le guide, toutes les informations relatives aux endroits où se loger et manger de même que l’ensemble des offres touristiques de la région Chaleur se retrouvent sur le site web de Tourisme Chaleur.

Ces informations sont mises à jour régulièrement, assure Mylène Doucet, la coordonnatrice marketing et communication de l’Office du Tourisme Chaleur.

Le nouveau guide touristique sera distribué dans les centres d’information aux visiteurs du Nouveau-Brunswick ainsi que dans les entreprises de la région Chaleur.