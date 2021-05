COVID-19: avis d’exposition au Costco de Moncton et dans deux Tim Hortons du Nord

La Santé publique a émis une série d’avis d’exposition en lien avec la COVID-19, vendredi. Ces avis concernent pas moins de cinq zones.

Le gouvernement provincial avise tout d’abord les gens qui ont fréquenté le magasin Costco de Moncton, le dimanche 9 mai, entre 11h et 13h, qu’ils pourraient avoir été exposés à la COVID-19.

Un avis d’exposition concerne également le Tim Hortons de Saint-Quentin. Les gens qui ont passé par cet endroit le dimanche 16 mai entre 15h30 et 17h30 sont encouragés à surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 ou à subir un test de dépistage.

Même chose pour ceux qui auraient fréquenté le Tim Horton situé sur le boulevard Vanier, à Bathurst, le dimanche 16 mai, entre 17h et 19h.

À Miramichi, c’est le restaurant Kingsway (situé sur l’autoroute King George) qui est sous le coup d’un avis d’exposition. L’avis concerne les clients qui s’y sont rendus le samedi 8 mai, entre 10h30 et 12h30.

Enfin, un avis d’exposition est en vigueur pour cinq endroit de la zone 3 (Fredericton), soit l’édifice administratif de résidence de UNB (20, promenade Bailey, Fredericton), le mardi 11 mai et le mercredi 12 mai, entre 8h et 16h, Clud de Golf Riverbend (541, route 628, Durham Bridge), le samedi 15 mai, entre 9h et 15h, le Ultramar Penniac (22, route 628, le samedi 15 mai, entre 9h et 1 h, et entre 14h et 16h, le Atlantic Superstore (116, rue Main, Fredericton), le dimanche 16 mai, entre 9h et 11h, et la station-service Scholten’s (325, promenade Sunset, Fredericton), le lundi 17 mai, entre 16h et 20h.