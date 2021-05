EXCLUSIF – «Il n’y aura pas de fusion» des réseaux de santé, assure Daniel Allain

Le ministre Daniel Allain veut mettre fin au doute qui plane sur l’avenir des deux réseaux de santé. Il n’y aura pas de fusion de ces deux entités administratives même si les hôpitaux de Moncton pourraient être appelés à «collaborer» davantage.

Après que son premier ministre a laissé entendre qu’une fusion des deux réseaux de santé n’était pas hors de question jeudi, le ministre Daniel Allain tente de mettre les choses au clair et de «rassurer la communauté acadienne et francophone».

«Il n’y aura pas de fusion. Il y a une administration de Vitalité, du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Du­mont, qui va être en français, et le Moncton Hospital va être en anglais au niveau de l’administration, mais les services vont être bilingues.»

Il n’y aura pas non plus de «fusion» de services, et si une collaboration accrue est nécessaire entre les deux hôpitaux, la décision devra revenir aux experts, selon lui.

«S’il y a (davantage de) collaboration entre les deux hôpitaux, je vais laisser (le soin) au corps médical de prendre les bonnes décisions. Ça ne devrait pas être une décision politique.»

Le ministre s’est entretenu avec des médecins du CHU Dr-Georges-L.-Dumont et des cadres du Réseau de santé Vitalité, vendredi après-midi, afin de trouver des façons «d’améliorer le sort» du CHU Dumont et de l’Hôpital Stella-Maris à Sainte-Anne-de-Kent, qui vivent de graves problèmes de main-d’œuvre.

Le député de Moncton-Est a tenu à réaffirmer son appui pour la mission de l’hôpital et à rassurer les professionnels de la santé quant à la question de la fusion de services.

Daniel Allain croit que son gouvernement a été clair sur le sujet de l’amalgamation vendredi. La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a en effet affirmé lors d’une mêlée de presse qu’elle n’a pas l’intention d’amalgamer les deux réseaux de santé.

Elle a toutefois ajouté qu’on «ne sait pas ce que l’avenir nous réserve» en ce qui a trait à la façon de gérer les défis du système de santé.

Le premier ministre Higgs a affirmé que le gouvernement cherche des solutions à la pénurie de main-d’œuvre, mais qu’il «y aura toujours un réseau d’hôpitaux francophones et un réseau d’hôpitaux anglophones».

On lui a demandé de préciser si ces «réseaux d’hôpitaux» pourraient éventuellement être gérés par une seule et même entité administrative, et il a répondu qu’il ne voulait pas imposer de limites aux recommandations qui seront formulées par les experts qui s’affairent à élaborer des changements.

«Je pense qu’on doit s’attaquer aux problèmes, on doit avoir tous les faits sur la table, et on doit trouver une façon de gérer notre système de santé de façon efficace, à la fois dans le réseau anglophone et dans le réseau francophone.»

Malgré cela, Daniel Allain estime que la structure des réseaux n’est pas en danger.

«Je suis à la table du cabinet, et comme Acadien et comme francophone, je suis là pour défendre les droits linguistiques.»

M. Allain est ministre des Gouver­nements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale.

Compétition et dédoublement

L’Acadie Nouvelle a interrogé le ministre Allain sur certaines des affirmations de son premier ministre, notamment sur l’idée que les réseaux de santé se font «compétition» dans le recrutement.

«Au niveau de la compétition entre les deux, ça existe depuis 50 ans. C’est le système dans lequel on vit. Il y avait huit corporations hospitalières avant la fusion en 2008, il y avait de la compétition entre ces huit corporations, il y en a encore entre les deux régies aujourd’hui», affirme Daniel Allain.

Il ne s’est pas prononcé à savoir s’il existe réellement un «dédoublement» (duplication) de services comme le croit Blaine Higgs, préférant «laisser cela aux experts» de la gestion de santé.

Pour le Dr Luc Cormier, la question d’un chevauchement de services n’est aucunement pertinente.

«Y’a aucun patient dont les soins se chevauchent d’un hôpital à l’autre et qui gobe des ressources. Y’a aucun patient qui prend un lit au Moncton Hospital et à Dumont en même temps. Pour moi, toute l’affaire de la “duplication”, ça n’a aucun réel mérite.»

Les hôpitaux de Moncton sont à une capacité qui dépasse 100%, et le fait de combiner des services n’augmenterait pas soudainement leur efficacité, conclut-il.

«Une bouffée d’air frais»

Le Conseil des médecins et dentistes du CHU Dumont a tonné contre l’idée d’une fusion des services avec le Moncton Hospital du réseau Horizon dans un communiqué publié le 14 mai.

Le Dr Luc Cormier, cardiologue et président de cet organisme, s’est dit rassuré suite à la réunion de vendredi avec le ministre, qui met fin à trois semaines d’un «sentiment de menace» pour son institution.

«Les paroles étaient là, elles étaient très rassurantes. On ressentait une volonté assez claire du gouvernement qu’il n’y aura pas de fusion (de services).»

Il dit avoir confiance qu’il sera maintenant possible de travailler sur des enjeux dans l’hôpital plutôt que sur des enjeux de «politique externe» comme la question de la fusion de services, un «affront» qui avait semé l’inquiétude chez ses collègues.

Le Dr Cormier dit qu’il faut se préparer à l’été afin d’assurer les soins aux patients tout en respectant la charge de travail des infirmières et des autres travailleurs. Cela peut très bien être une solution maison, selon lui.

«On n’a pas besoin d’avoir une entente spéciale avec le Moncton Hospital pour faire ça, on est capables de le faire à l’interne.»

Cela pourrait vouloir dire de mobiliser des ressources humaines vers les services les plus importants qui permettent de sauver des vies, selon lui.

La Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité, n’était pas disponible pour une entrevue vendredi en fin d’après-midi.