Le sauvetage réussi de la Coop de Baie-Sainte-Anne

La pente à remonter a été longue, mais près d’un an et demi après avoir frisé la faillite, la Coopérative de Baie-Sainte-Anne se porte nettement mieux, et ce, grâce à la volonté de la population locale.

Pour Paul Lanteigne, agent de développement senior à la Coopérative de développement régional – Acadie (CDR-Acadie) et responsable du dossier de la Coopérative de Baie-Sainte-Anne, la renaissance de l’entreprise est un bel exemple d’une communauté déterminée à conserver ses acquis.

En décembre 2019, la coop risquait une fermeture définitive. L’entreprise faisait face à de graves problèmes financiers avec une dette de plus d’un million de dollars.

Mais ce n’est pas cela qui s’est produit. Les responsables du commerce se sont plutôt tournés vers la CDR-Acadie pour de l’aide. Après quelques rencontres, il a été déterminé qu’il était possible de sauver le seul magasin d’alimentation dans un rayon d’environ 54 kilomètres – les plus proches étant à Miramichi – même si la tâche s’annonçait colossale.

«S’il s’agissait d’une entreprise privée, le propriétaire aurait probablement mis la clé sous la porte et mis le bâtiment à vendre. Avec la formule coopérative, il y a une continuité. L’entité demeure en place et il y a des membres, donc on a pu se tourner vers eux», dit Paul Lanteigne.

Se démener avec les moyens du bord

Avec l’aval des membres, l’équipe de la coopérative et de la CDR-Acadie se sont retroussés les manches. Sans fournisseur principal, ils ont été obligés de se démener avec les moyens du bord pour regarnir les tablettes.

«Les trois employés de la CDR et certains employés de la coopérative ont donné en coup de main en allant chercher de la marchandise dans d’autres magasins pour remplir des tablettes, genre acheter 10 caisses de ketchup. À court terme, le but de la CDR était vraiment de garder le magasin ouvert. On travaillait sur deux fronts, soit de garder le magasin ouvert et de conclure des ententes avec nos fournisseurs pour commencer à les rembourser.»

On s’est aussi tourné vers des programmes d’aide financière du gouvernement, dont un programme provincial de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises qui accorde un crédit d’impôt personnel non remboursable de 50%.

«On a tenu deux réunions publiques avec les membres où il y avait environ 200 personnes. On a expliqué le programme, mais la première fois, ça n’a pas vraiment cliqué. On a tenu une deuxième rencontre pour expliquer le programme plus en profondeur. Cinq personnes ont créé un comité. On leur a fourni les outils nécessaires et ils sont partis à la chasse. Ils ont parcouru la grande région de Baie-Sainte-Anne. En quelques semaines, ils ont recueilli 218 000$, un mélange de dons, d’investissements sous forme de prêts. Et l’entreprise Thériault et Hachey Peat Moss avait dit qu’il nous accorderait un prêt de 50 000$ si on était capable d’en récolter autant dans la communauté.»

Avec cet argent, la coopérative a été en mesure de rembourser plusieurs fournisseurs locaux du Nouveau-Brunswick ainsi que réduire sa dette contractée avec Sobeys Québec.

En cours de route, l’équipe a réussi d’autres coups pour améliorer la situation de la coopérative. Par exemple, UNI Coopération financière a accepté d’augmenter la marge de crédit, et un dépanneur appartenant à la coopérative a été vendu. Un nouveau directeur général en la personne de René Sonier a été embauché.

«Actuellement, les ventes sont bonnes. On ne peut pas encore crier victoire, car il y a encore des dettes et des engagements qui ne sont pas réglés, mais la situation est drôlement meilleure qu’elle l’était.»

Après plus d’un an d’efforts, un contrat d’approvisionnement a été signé avec Loblaw (qui vend des produits sous la marque du Choix du Président et Sans Nom).

«Baie-Sainte-Anne est à 45 minutes de Miramichi. On peut dire que c’est une communauté isolée avec une population vieillissante. Ce n’est pas tout le monde qui a la possibilité de faire le voyage jusqu’en ville. À un seul endroit, les gens pourront acheter des fruits, des légumes, de la viande, de l’alcool, de l’essence. Je trouve ça formidable. C’est important les magasins de proximité en région.»