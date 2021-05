Municipales: bientôt au tour du Madawaska de voter

Environ 24 000 citoyens sont appelés à voter mardi dans le nord-ouest de la province lors des élections municipales, reportées de deux semaines dans la région en raison de la pandémie de COVID-19.

Dès 10h mardi, les bureaux de scrutin dans les municipalités d’Edmundston, du Haut-Madawaska, du Lac Baker, de Rivière-Verte, de Sainte-Anne-de-Madawaska et de Saint-Léonard ouvriront leurs portes afin que les citoyens puissent enfin élire leurs représentants municipaux.

Les électeurs auront jusqu’à 20h pour déposer leur bulletin afin d’élire le maire et les conseillers de leur municipalité, une élection retardée d’une année dans la province en raison de la COVID-19 et de deux autres semaines dans la région à cause d’une éclosion.

C’est aussi mardi soir que seront dévoilés les résultats des municipales organisées dans le reste de la province, il y a deux semaines. Le Nord-Ouest était alors aux prises avec des mesures de confinement ayant empêché la tenue du scrutin au même moment.

D’après David Owens, directeur général adjoint d’Élections NB, tous les résultats, sauf ceux du Nord-Ouest, devraient être disponibles dès 20h.

À compter de 9h mardi, Élections NB entamera le processus de compilation des votes. Les machines de compilation, toutes entreposées à Fredericton, seront allumées afin de générer des résultats obtenus pour chacun des quelque 1000 candidats à avoir participé à l’élection. Le tout sera diffusé sur la chaîne YouTube d’Élections NB.

«Les rapports vont être vérifiés avec le nombre de votes enregistrés dans chacune des machines afin de nous assurer que le chiffre est le même que la dernière fois que l’appareil était en fonction dans son bureau de scrutin assigné, dit M. Owens. C’est une manière de montrer qu’il n’y a pas eu de truchement dans le nombre de votes lors du transport des appareils des bureaux de scrutin vers l’entrepôt à Fredericton, il y a deux semaines. Il y a plus de 500 machines de compilation, donc cette tâche devrait être terminée vers 15h.»

Un peu avant 20h, les données seront téléversées sur le site d’Élections NB afin que les résultats soient disponibles dès la fermeture des bureaux de scrutin dans le Nord-Ouest.

D’après des chiffres d’Élections NB, 166 531 électeurs ont voté lors de l’élection municipale du 10 mai, soit un peu moins de 30% des 559 000 citoyens conviés aux urnes.

Élections NB constate que 48 maires et 82 conseillers ont été élus sans opposition.