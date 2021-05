COVID-19: 14 nouveaux cas dimanche

La Santé publique signale 14 nouveaux cas de COVID-19 dimanche.

Il y a deux cas dans la zone 1 (région de Moncton), huit cas dans la zone 3 (région de Fredericton), trois cas dans la zone 6 (région de Bathurst) et un cas dans la zone 7 (région de Miramichi).

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 2129. Depuis samedi, huit personnes se sont rétablies, pour un total de 1957 rétablissements. Il y a eu 43 décès, et 128 cas demeurent actifs. Huit patients sont hospitalisés au total. Sept patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, dont trois à l’unité des soins intensifs. Un patient est hospitalisé à l’extérieur de la province, dans une unité des soins intensifs.

Cas confirmé dans une garderie

Un cas de COVID-19 a été confirmé à la garderie du YMCA de Fredericton, située au 570, rue York et les familles concernées ont été avisées. Santé publique signale une exposition potentielle à ce cas positif le lundi 17 mai et le mardi 18 mai. Santé publique demande aux familles des enfants et au personnel de la garderie de restreindre leurs déplacements au cours de 48 prochaines heures pendant qu’elle procède à la recherche de contacts.

Avis d’exposition

La Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus à l’endroit et aux dates ci-dessous dans la zone 3 (région de Fredericton) :