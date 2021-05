Les citoyens du Nord-Ouest pourront enfin élire les membres de leur conseil municipal

Mardi, ce sont quelque 24 000 électeurs qui sont appelés à élire des maires et des conseillers dans la région du Madawaska. - Archives

Deux semaines après le reste de la population, les citoyens du Nord-Ouest de la province pourront enfin élire les membres de leur conseil municipal. Toute la province pourra connaître les résultats des élections municipales en soirée, après 20h.

Les élections municipales ont eu lieu le 10 mai dans la plupart des régions de la province, mais elles ont été reportées de deux semaines dans le Nord-Ouest en raison d’une éclosion de la pandémie de la COVID-19. Les élections municipales avaient déjà été reportées d’une année à cause de la maladie infectieuse.

Mardi, ce sont quelque 24 000 électeurs qui seront appelés à élire des maires et des conseillers dans la région du Madawaska. À Edmundston, deux anciens conseillers, Éric Marquis et Lise Ouellette, espèrent succéder à Cyrille Simard, élu à la mairie en 2012.

M. Simard a annoncé sa démission à la fin de 2020 afin de se consacrer davantage à son emploi au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Éric Marquis, maire-adjoint de la municipalité, occupe le poste par intérim depuis le départ de son homologue.

Lise Ouellette, conseillère du quartier 1 à Edmundston, souhaite devenir la première femme à accéder à la mairie dans l’une des plus grandes municipalités francophones à l’est du Québec.

Une course à la mairie intéressante se profile aussi à l’horizon à Lac Baker où trois candidats s’affrontent. Deux candidats, Richard Barahoga et Roseline Pelletier, espèrent remplacer le maire sortant, Louis Chouinard, qui est également candidat.

À Rivière-Verte, Lisa Parent a déjà été élue au poste de maire par acclamation, tout comme Sylvie Girard, à Sainte-Anne-du-Madawaska et Jean-Pierre Ouellette, à Haut-Madawaska.

Sauf à Rivière-Verte où tous les membres du conseil ont été nommé par acclamation, les citoyens des autres municipalités du Madawaska pourront aussi élire des membres à leurs conseils municipaux. Denis M. Pelletier a été élu sans opposition à son siège au conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité et une seule course est prévue pour l’élection du District scolaire francophone Nord-Ouest, dans le sous-district 3.

Les urnes ouvriront à 10h et fermeront à 20h. Deux jours de vote par anticipation ont eu lieu les 15 et 17 mai.

Autres résultats

C’est aussi mardi soir que seront dévoilés les résultats des municipales organisées dans le reste de la province, il y a deux semaines.

D’après David Owens, directeur général adjoint d’Élections NB, tous les résultats, sauf ceux du Nord-Ouest, devraient être disponibles dès 20h.

À compter de 9h mardi, Élections NB entamera le processus de compilation des votes. Les machines de compilation, toutes entreposées à Fredericton, seront allumées afin de générer des résultats obtenus pour chacun des quelque 1000 candidats à avoir participé à l’élection. Le tout sera diffusé sur la chaîne YouTube d’Élections NB.

D’après des chiffres d’Élections NB, 166 531 électeurs ont voté lors de l’élection municipale du 10 mai, soit un peu moins de 30% des 559 000 citoyens conviés aux urnes. Un total de 48 maires et 82 conseillers ont été élus sans opposition.

Des courses intéressantes

Il y a quelques semaines, l’Acadie Nouvelle a repéré une série de courses intéressantes à surveiller dans la province, dont dans la Municipalité régionale de Tracadie où Denis Losier brigue un deuxième mandat contre son adversaire, le conseiller Jean-Yves McGraw.

Denis Losier mise notamment sur une meilleure transparence au sein du conseil municipal et du redressement des finances de la MRT.

Après avoir siégé pendant 15 ans à titre de conseiller, l’autre aspirant, Jean-Yves McGraw, espère, entre autres, rétablir l’unité à la table du conseil.

À Moncton, la mairesse sortante Dawn Arnold brigue un second mandat à la tête de la plus grande ville de la province. Elle vante notamment son bilan en mettant de l’avant l’augmentation de l’assiette fiscale de la municipalité, l’interdiction des sacs de plastique dans les commerces du territoire de la ville ou le projet du Centre Avenir.

Son concurrent, Erik Gingles, est un entrepreneur dans le domaine des communications et propriétaire du site d’information Buzzlocal.

Il propose notamment le report du financement du futur poste de police, et souhaite encourager la densification du centre-ville ainsi que la mise en valeur des berges de la rivière Petitcodiac.

Les questions de sécurité publique, de logement et d’itinéraire seront sans doute au coeur du débat qui opposera les deux candidats qui se tiendra lundi.

À Campbellton, la course se jouera entre trois prétendants à la succession de Stéphanie Anglehart-Paulin qui a choisi de ne pas solliciter un second mandat.

Défait par seulement 28 votes en 2016, Ian Comeau, ancien conseiller municipal et maire adjoint de Campbellton, tente à nouveau sa chance en promettant davantage de coopération avec les communautés avoisinantes. Joey Goulette, entrepreneur de 33 ans, tente de se lancer dans la vie politique municipale et d’amener l’envie de la jeunesse à la tête du conseil. Gilles Roy, entrepreneur dans le secteur de la construction, fait quant à lui campagne sur le thème de la transparence et de la réduction des coûts.

Dans le comté de Kent, le maire sortant Roland Fougère ne sollicitera pas de second mandat. Pauline Hébert, l’actuelle maire suppléante, propose de le remplacer après neuf années passées à la table du conseil municipal. La candidate met de l’avant son engagement pour l’ouverture du centre de réadaptation cardiaque Coeur en santé ou la construction du Marché des fermiers. Elle dit vouloir en faire davantage pour attirer de jeunes familles dans sa région.

Son concurrent, Aldéo Saulnier, a 21 ans de politique municipale à son actif, dont 12 ans à la mairie. Il tente un retour et espère obtenir un quatrième mandat comme maire. Lui aussi vante sa grande expérience, il plaide surtout pour des efforts accrus en matière de développement économique.