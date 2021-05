Bois d’œuvre: les Américains pourraient doubler les droits de douane

Le département américain du Commerce pense doubler les droits de douane sur le bois d’œuvre de la plupart des exportateurs canadiens. Il prévoit même quadrupler ceux de la compagnie néo-brunswickoise, J. D. Irving.

Le gouvernement des États-Unis a annoncé vouloir augmenter de 9% à 18% ses taxes sur le bois tendre d’une majorité des entreprises forestières canadiennes. Les taux applicables à J. D. Irving passeraient de 4% à 16%.

«L’U.S. Lumber Coalition applaudit l’engagement constant du ministère du Commerce pour faire respecter les lois des États-Unis contre les importations injustes de bois d’œuvre canadien subventionné», a déclaré un groupe de pression américain par communiqué.

Cette association pense que les frais payés par les entreprises forestières canadiennes pour couper des arbres sur les terres de la Couronne sont trop faibles.

La Colombie-Britannique proteste

Récemment, le ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, Mike Holland a par exemple refusé d’augmenter les redevances des coupes dans les forêts publiques alors que les prix du bois explosent depuis plusieurs mois.

L’an dernier, la vérificatrice générale de la province, Kim Adair-MacPherson a pourtant déploré que le gouvernement ne les ait pas ajustées en fonction du marché depuis 2015, même si la Loi l’oblige à le faire chaque année.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est pour l’instant resté silencieux au sujet des projets de taxation américains. Celui de la Colombie-Britannique a en revanche fait part de sa frustration et de ses inquiétudes par communiqué.

«Nous continuerons de travailler avec le gouvernement fédéral pour contrer ces droits injustifiés à travers l’Organisation du commerce international (OMC) et le système de règlement des disputes prévu dans l’accord Canada – États-Unis – Mexico.»

Le Canada veut négocier

Le Canada et les États-Unis ont des désaccords à propos du commerce du bois depuis plusieurs décennies. En 2018, l’administration de Donald Trump a porté les droits de douane sur le bois tendre canadien à 20%. Si elle les a baissés à 9% deux ans plus tard, c’est grâce à une décision de l’OMC.

«Nous continuerons à contester ces droits de douane injustifiés et préjudiciables par tous les moyens possibles, a déclaré vendredi dernier la ministre du Commerce international canadienne, Mary Ng. Nous demeurons convaincus qu’une solution négociée à cet enjeu commercial de longue date est non seulement possible, mais aussi dans l’intérêt de nos deux pays.»

De l’autre côté de la frontière, la National Association of Home Builders a exhorté le gouvernement de Joe Biden de négocier un accord avec le Canada afin que les prix des nouvelles maisons restent raisonnables aux États-Unis.

Le ministère du Commerce américain devrait rendre sa décision définitive en novembre 2021.