Dawn Arnold vers une réélection à la mairie de Moncton

Dawn Arnold se dirige vers un second mandat à la tête de la plus grande ville du Nouveau-Brunswick.

Vers 22h, elle devançait son concurrent Erik Gingles de 2979 voix. La voilà soulagée après 15 jours d’attente. «Je suis reconnaissante, touchée et j’ai une énergie renouvelée pour reprendre le travail», a-t-elle soufflé quelques minutes après la tombée des premiers résultats.

«Ma première priorité sera de travailler avec le conseil pour que tout le monde embarque et se mette à jour et de s’assurer que l’on travaille ensemble dans l’intérêt de tous.»

Dawn Arnold était devenue en 2016 la première femme à prendre la tête du conseil municipal de Moncton.

La mairesse sortante a notamment fait campagne sur l’objectif ambitieux d’éradiquer l’itinérance au terme des quatre prochaines années. Elle compte notamment sur l’investissement des trois niveaux de gouvernement dans l’initiative d’accès au logement abordable Marée Montante.

L’élue confie avoir été confrontée à de nombreux commentaires haineux en ligne au cours des derniers mois. «Ça a été un aspect très difficile, déplore-t-elle. Heureusement, parler au téléphone avec les gens et discuter seul à seul a été très plaisant.»

La campagne électorale aura aussi été marquée par les questions liées à la sécurité publique et au logement, deux enjeux qui étaient loin d’être au coeur des débats en 2016. L’autre candidat, Erik Gingles, fondateur du site d’information BuzzLocal, s’était montré plutôt critique du bilan de la municipalité face aux problèmes sociaux grandissants.

Il avait proposé un soutien financier accru en faveur des services de première ligne, tout particulièrement ceux qui travaillent auprès des jeunes en difficulté, et préconisé la suspension du projet de construction du nouveau poste de police, dont la facture pourrait dépasser 46 millions $ selon la dernière estimation. Dawn Arnold avait de son côté réitéré son soutien au projet.

La lutte était disputée pour les deux sièges de conseiller général avec sept candidats en lice. Monique LeBlanc et Marty Kingston, tous deux novices de la politique municipale, feront leur premiers pas au conseil. La première a effectué deux mandats de députée sous la bannière libérale, le second est un ancien journaliste, communicant et animateur des Moncton Wildcats.

Dans le quartier 1, les deux candidats sortants Shawn Crossman et Paulette Thériault sont réélus. Charles Léger et Daniel Bourgeois représenteront le quartier 2 lors des quatre prochaines années. Le premier est réélu, le second réussit son retour après avoir démissionné en 2019. Le conseiller sortant Bryan Butler et le pasteur Dave Steeves sortent vainqueurs de la lutte pour le quartier 3. Dans le quartier 4, Paul Richard, employé d’Énergie NB et Susan Edgett, spécialiste du marketing, tirent leur épingle du jeu.

Le taux de participation s’élève à 33%.

De nouveaux visages à Dieppe

À Dieppe, le nom du maire qui dirigera la ville pour les quatre prochaines années était déjà connu. Élu par acclamation, Yvon Lapierre entame un sixième mandat à la tête de la première municipalité francophone de la province.

Mélyssa Boudreau, enseignante de chant et écologiste et Josée Turgeon-Roy, enseignante de vente au CCNB occuperont les deux sièges de conseillères générales. Elles seront rejointes à la table du conseil municipal par Jean-Marc Brideau, réélu dans le quartier 1 et Lise Lebouthillier qui représentera à nouveau les résidents du quartier 2.

Marc Lanteigne, qui a fait carrière dans le développement des affaires, remporte la course pour le quartier 3, le maire adjoint Ernest Thibodeau garde sa place de conseiller du quartier 4 et l’analyste financier Paul Gaudet réussit son entrée en politique en remportant le siège du quartier 5.