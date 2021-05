Des affiches pour lutter contre les décharges illégales

Le gouvernement provincial lance une campagne de sensibilisation contre les décharges illégales, qui comprend notamment l’installation de 1500 nouvelles affiches dans l’ensemble de la province.

«Les décharges illégales ne nuisent pas seulement à l’environnement: il est coûteux et difficile de les nettoyer, elles peuvent nuire à la santé humaine et au secteur touristique, elles représentent un risque d’incendie et gâchent le paysage naturel», a déclaré dans un communiqué de presse le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Gary Crossman.

«C’est pourquoi nous souhaitons sensibiliser la population du Nouveau-Brunswick à ces risques et encourager les résidents à respecter les règles.»

Le ministère s’est associé à la Commission de services régionaux du Sud-Est (ECO360) pour concevoir une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux montrant un amas de déchets en forme de phare et contenant des messages comme «Soyez allumés, ne jetez pas vos déchets n’importe où» et «Prenez le temps de jeter vos déchets au bon endroit».

Grâce aux 12 commissions de services régionaux de la province, les résidents peuvent jeter leurs déchets de façon responsable. Selon les régions, les commissions proposent différentes options: collecte saisonnière à domicile, collecte de gros déchets, journées pour la collecte des résidus domestiques dangereux et même des dépôts mobiles.