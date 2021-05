Élections NB: retard dans la publication des résultats

Alors que la plupart des bulletins de vote de la province étaient entreposés à Fredericton sous la garde d’Élections NB depuis deux semaines, le résultat final du scrutin dans la plupart des municipalités n’était pas connu au moment de mettre sous presse.

Les bulletins de vote étaient sous clé dans un lieu secret à Fredericton jusqu’au soir de l’élection le 25 mai.

Élections NB avait promis de publier les résultats des municipales du 10 mai dès la fermeture des bureaux de scrutin dans le Nord-Ouest, à 20h mardi.

L’élection dans cette région avait été reportée en raison des mesures de confinement ayant empêché la tenue du scrutin deux semaines plus tôt.

Mardi soir, Élections NB a confirmé que les résultats de certaines municipalités seraient publiés plus tard que prévu. Au moment de mettre sous presse, les votes de certaines régions n’étaient toujours pas comptés.

«On ne s’attendait pas que ça prendrait autant de temps à passer à travers toutes les machines», a expliqué Karine Pitre, agente de communications d’Élections NB, mardi soir.

Moins de dix employés s’affairaient à l’écran lors de la webdiffusion du processus de compilation des votes, qui était supervisé par le commissaire à l’intégrité du N.-B., Charles Murray.

Des travailleurs supplémentaires auraient été de trop pour comptabiliser les votes mardi soir puisque le processus de comptage est «assez méthodique», selon la porte-parole.

«Tu ne veux pas avoir des gens dans le chemin d’un autre, ce sont vraiment des étapes précises à suivre pour s’assurer que le processus soit bien fait, et il a été déterminé qu’il n’aurait pas été bon d’avoir plus de personnes que le nombre (actuel)», a-t-elle dit.

Elle a aussi affirmé qu’Élections NB a pris la décision de prioriser l’affichage des résultats de plusieurs grands centres comme Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Ces résultats partiels sont pourtant parus en même temps que ceux de plusieurs autres municipalités mardi soir, peu après 20h.

Résultats partiels dans Kent et le Sud-Est

Au moment de mettre sous presse, tout indiquait une lutte serrée à la mairie de Bouctouche. Aldéo Saulnier menait la course avec 642 voix contre sa rivale, la conseillère Pauline Hébert, qui comptait pour sa part 631 votes.

À Saint-Antoine, tout indiquait que le maire sortant, Ricky Gautreau, serait défait par le conseiller municipal Jean-Pierre Richard. Au moment d’écrire ces lignes, ils avaient obtenu 333 votes et 254 votes, respectivement.

À Richibucto, le maire sortant, Roger Doiron, semblait lui aussi être en voie d’être battu par la conseillère Stella Richard.

Le maire sortant de Shédiac, Roger Caissie avait une longueur d’avance assez décisive de plus de 500 voix sur son adversaire, l’ancien conseiller Léo Doiron.

À la mairie de Memramcook, tout semblait favoriser Maxime Bourgeois, qui avait plus du double des voix récoltées par le conseiller Raoul Boudreau, soit de 1572 voix contre 615.

Dans une lutte à quatre à Beaubassin-est, la candidate Louise Landry était en tête de file avec 1105 voix contre la candidate et mairesse adjointe Susan Cormier, qui avait 832 voix. Le maire sortant, Ronnie Duguay, n’avait récolté que 389 voix au moment de mettre sous presse.

Madawaska

Au moment d’écrire ces lignes, Éric Marquis, le maire suppléant de la ville d’Edmundston devançait sa collègue, la conseillère sortante Lise Ouellette, de 1896 votes.

Du côté du Lac Baker, Roseline Pelletier, une ancienne mairesse des années 80, remportait avec 233 votes contre 87 pour le maire sortant, Louis Chouinard, et 32 pour son adversaire, Richard Barahoga.

À Saint-André, Marcel Lévesque se dirigeait vers une nouvelle victoire.

Il avait récolté 513 votes, alors que son adversaire, Rosaire Cyr, en avait obtenu 71.

Nord-Est

À Beresford, Edgar Aubé était en voie de devenir maire dans une course serrée avec 729 voix contre 549 pour son rival Bruno Noël Godin.

Notons que le maire sortant Jean-Guy Grant est parvenu à conserver un siège d’élu, mais cette fois à titre de conseiller municipal.

Les électeurs de Petit-Rocher semblaient vouloir confier à Rachel Boudreau les destinées du village qui compte un peu moins de 2000 âmes.

L’ancienne conseillère municipale à une époque pas si lointaine a récolté 485 votes, devançant aisément les candidats Mike Roy (197 votes) et Michel Fournier (80 votes) dans cette course à la mairie à trois.

À Maisonnette, Anthony Poirier menait la course avec une marge confortable, tout comme Thérèse Haché, à Grande-Anse. La course entre Guy Bertin et Joseph Lanteigne à Saint-Léolin était encore trop serrée pour tirer des conclusions. À Saint-Isidore, Louis LeBouthillier devançait son adversaire Henri Battah par plus de 100 voix.

Par ailleurs, plusieurs maires ont été élus sans opposition, soit Roger R. Chiasson à Bas-Caraquet, Yvon Godin à Bertrand, Jules Haché à Lamèque, Paul-Aimé Mallet à Le Goulet, Georges Savoie à Néguac, Luc Robichaud à Paquetville et Bernard Savoie à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.