Éric Marquis nouveau maire d’Edmundston

Les électeurs du Madawaska ont tranché, mardi. Éric Marquis, le maire suppléant de la ville d’Edmundston, est arrivé en tête de la deuxième plus grande municipalité francophone de la province.

Avec 4453 voix, l’ancien conseiller a devancé sa collègue, Lise Ouellette, qui n’avait su que convaincre 2557 électeurs au moment d’écrire ces lignes.

M. Marquis, qui remplaçait déjà le maire Cyrille Simard depuis son départ en décembre dernier, s’est dit touché par la confiance qui lui est accordée.

«Je suis très content. Je crois que les gens ont vu le travail que j’étais capable de faire. J’ai réussi à leur démontrer pendant la période de COVID, mais aussi à travers d’autres dossiers qu’on a traités comme la réforme municipale, la réforme des soins de la santé et l’aide aux entreprises», s’est-il félicité en fin de soirée.

L’enseignant de formation et directeur adjoint de l’école secondaire francophone d’Edmundston entend toujours faire du développement économique, de l’environnement et de l’épanouissement des jeunes et des aînés dans la communauté, ses principaux objectifs au cours des quatre prochaines années.

«Le travail commence dès mercredi matin!», a-t-il promis.

Du côté du Lac Baker, Roseline Pelletier, une ancienne mairesse des années 80, fait un retour en force.

Avec 66% des votes, elle remporte la course contre le maire sortant, Louis Chouinard, et son adversaire Richard Barahoga.

À Saint-André, Marcel Levesque sort quant à lui gagnant d’une course à deux.

Au moment d’écrire ces lignes, il avait récolté 513 votes, alors que son adversaire, Rosaire Cyr, n’en avait obtenu que 71.

Ailleurs dans le Nord-Ouest, six candidats à la mairie ont été élus par acclamation.

Jean-Pierre Ouellet conserve son titre au Haut-Madawaska, Sylvie Girard à Saint-Anne, Lisa Parent à Rivière-Verte, Marcel Deschênes à Grand-Sault, Lise Anne Roussel à Saint-Léonard et France Roussel à Drummond.