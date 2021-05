Forte avance pour Denis Losier à Tracadie

Même si les résultats finaux des élections municipales n’étaient pas connus au moment de mettre sous presse dans la Péninsule acadienne, dans la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier semblait en voie de réussir son pari.

Peu avant 22h, le maire sortant comptait déjà plus de 3000 votes d’avance sur son adversaire Jean-Yves McGraw après le dévoilement des premiers résultats.

À Caraquet et à Shippagan, les résultats étaient plus serrés. Bernard Thériault détenait une faible avance sur le maire sortant, Kevin Haché. L’ancien député libéral comptait 861 votes contre 823 pour M. Haché. Gilles Lanteigne se trouvait non loin en troisième position avec 774 votes.

À Shippagan, la course se jouait entre Kassim Doumbia (705 votes) et Nathalie Blaquière (410 votes). Jean-Gérard Chiasson, candidat progressiste-conservateur aux élections provinciales de 2020 se trouvait en troisième place avec 163 votes.

À Maisonnette, Anthony Poirier menait la course avec une marge confortable, tout comme Thérèse Haché, à Grande-Anse. La course entre Guy Bertin et Joseph Lanteigne à Saint-Léolin était encore trop serrée pour tirer des conclusions. À Saint-Isidore, Louis LeBouthillier devançait son adversaire Henri Battah par plus de 100 voix.

Par ailleurs, plusieurs maires ont été élus sans opposition, soit Roger R. Chiasson à Bas-Caraquet, Yvon Godin à Bertrand, Jules Haché à Lamèque, Paul-Aimé Mallet à Le Goulet, Georges Savoie à Néguac, Luc Robichaud à Paquetville et Bernard Savoie à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.