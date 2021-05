Ian Comeau élu à Campbellton: «On a un très gros mandat»

La deuxième tentative aura finalement été la bonne pour le candidat Ian Comeau. Ce dernier est devenu, mardi, le nouveau maire de la cité restigouchoise.

En 2016, Ian Comeau est passé à une trentaine de votes près de devenir le nouveau maire de Campbellton, poste qui fut finalement remporté par Stéphanie Anglehart-Paulin. Après un mandat allongé d’une durée de cinq ans, cette dernière a décidé qu’elle en avait assez de la politique municipale, laissant le champ libre au changement.

Cette fois, c’est avec une avance beaucoup plus confortable qu’il réussit son pari. Dans une course à trois, l’ancien conseiller municipal et maire adjoint dans l’administration de Bruce MacIntosh, l’a emporté avec une majorité écrasante sur ses adversaires, Joey Goulette et Gilles Roy.

À noter que Élections NB n’avait pas encore dévoilé les résultats finaux au moment de mettre sous presse. M. Comeau jouissait toutefois déjà d’une avance insurmontable.

Ironiquement, c’est chez un ancien maire de Campbellton, Mark Ramsay, que le nouvel élu a choisi de passer sa soirée électorale.

«Je suis vraiment content pour Ian. Je connais peu de personnes qui ont autant à cœur la ville de Campbellton ainsi que le Restigouche en entier que lui. Je suis persuadé qu’il fera un excellent leader», a d’ailleurs fait remarquer l’ancien maire.

Du côté du vainqueur, l’heure était au soulagement.

«À dire, je suis sans mot. C’est tout un honneur que la population vient de me faire aujourd’hui et je vais tout faire en mon pouvoir pour être à la hauteur de la tâche que l’on vient de me confier», a-t-il confié quelques minutes à peine après son élection.

De son propre aveu, sa priorité sera d’abord de s’asseoir avec son nouveau conseil afin d’établir la vision et les objectifs pour le prochain mandat. Ce ne seront pas les défis qui manqueront au cours des quatre prochaines années.

«La réforme municipale sera certainement un gros dossier pour nous. Je crois que c’est à nous de présenter quelque chose à la province avant de se le faire imposer. Sinon, il y a tout le dossier de la santé qui nous préoccupe, notre économie, nos routes… On a l’embarras du choix sur», dit-il.

Chez les conseillers, la lutte était particulièrement intéressante alors que cinq des six conseillers de l’ancienne administration avaient décidé de postuler à nouveau pour le poste. Ceux-ci faisaient toutefois face à beaucoup d’opposition, soit sept candidats. Finalement, quatre des conseillers sortants – Diane Cyr, Marco Savoie, Sterling Loga et Frédéric Daigle – ont été réélus. Deux nouveaux venus font leur entrée au conseil, soit Mélanie Parent et Brent Babcock.

«On a un beau mélange d’expérience et de nouveauté. Je crois que l’on a une belle équipe sous la main», a noté M. Comeau.

Tide Head: retour du maire Dickson

À Tide Head, les citoyens ont opté pour un ancien maire de l’endroit qui tentait un retour, Allan Dickson. Ce dernier l’a emporté sur son adversaire, Jean-Paul Déjario.

Rappelons qu’ailleurs, des victoires ont eu lieu par acclamation à Atholville (Jean-Guy Levesque), Balmoral (Guy Chiasson), Charlo (Gaétan Pelletier), Eel River Dundee (Mario Pelletier), Dalhousie (Normand Pelletier) et Saint-Quentin (Nicole Somers).

Dans cette dernière communauté, une portion des électeurs du DSL voisin du même nom était appelée aux urnes dans le cadre d’un plébiscite portant sur un projet de regroupement avec la Ville du Restigouche-Ouest. St-Quentin voulait étendre ses frontières de quelques kilomètres à l’est et à l’ouest, de sorte à accueillir chez elle les deux principales industries de la région – le Groupe Savoie et la North American Forest Products – ainsi que quelques résidences privées. Ces propriétaires avaient toutefois le dernier mot et ils ont refusé le projet proposé dans une forte proportion (37 voix contre 11). S’il avait été accepté, le projet aurait permis à la Ville de Saint-Quentin d’augmenter considérablement son assiette fiscale.

Kedgwick: victoire du candidat Éric Gagnon

La mairesse sortante de la Communauté rurale de Kedgwick, Janice Savoie, était la seule dans tout le Restigouche à se représenter pour un autre mandat en faisant face à une opposition. Malheureusement pour elle, la population lui aura préféré son opposant, Éric Gagnon.

Ce n’est pas un secret, les deux candidats à la mairie ne s’apprécient pas particulièrement. Élu conseiller en 2016, Éric Gagnon a démissionné six mois seulement après l’élection en grande partie en raison de divergences d’opinions et d’un conflit de personnalités avec la mairesse.

Aujourd’hui, ce dernier revient à la mairie avec un mandat ferme de la part de la population. Son premier cheval de bataille: la transparence.

«C’est un beau mandat que l’on vient de me confier, et j’ai vraiment hâte de pouvoir m’asseoir avec le reste de l’équipe du conseil. J’ai fait campagne avec la thématique de la transparence, et c’est exactement ce que je vise, que le conseil soit un livre ouvert envers la population», indique ce dernier.

Celui-ci désire également redonner la place que Kedgwick mérite dans le Restigouche.

«Je veux qu’on fasse partie des discussions et des solutions. Avec l’économie actuelle, la pandémie, le dossier de la santé, celui de la réforme municipale… On ne veut pas être des spectateurs, on veut être actif. Il y a place à se parler davantage, à s’entraider davantage dans nos communautés», estime le nouvel élu.