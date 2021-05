Maladie mystérieuse: «Nous ne cachons aucune information», assure la ministre

L’enquête sur une nouvelle maladie neurologique dégénérative est encore à ses balbutiements au Nouveau-Brunswick. Appelé par l’opposition à faire preuve d’une plus grande transparence, le gouvernement provincial répète que tous les faits établis ont été partagés avec le public.

Six décès, de lourdes incapacités, 48 cas suspects et une cause inconnue.

Le syndrome neurologique, identifié uniquement dans la province, soulève de nombreuses questions. Au cours des derniers jours, plusieurs patients touchés par ce mal inconnu ont exprimé leur angoisse et leur frustration devant l’impossibilité d’obtenir des réponses de la part des autorités sanitaires.

Le chef du Parti vert, David Coon, reproche au gouvernement d’avoir tardé à informer la population et à organiser les recherches.

«L’hypothèse de la maladie de Creutzfeldt-Jakob a été mise de côté il y 18 mois, mais la Santé publique ne fait que commencer son enquête», a-t-il déclaré en chambre.

Son caucus réclame la tenue d’un point de presse public au cours des prochains jours pour mettre les citoyens au courant de ce que l’on sait jusqu’à présent. Un tel événement n’a pas encore été organisé.

«Il semble y avoir une appréhension à parler de ce problème de santé publique. L’heure n’est pas au secret mais à l’honnêteté. La ministre de la Santé doit organiser une conférence de presse avec le Dr Marrero (le neurologue coordonnant l’enquête)», souligne le député de Fredericton-Sud.

Jean-Claude D’Amours, porte-parole de l’opposition libérale en matière de Santé, estime de son côté qu’il est dans l’intérêt public de ne pas laisser la place aux bruits qui courent.

«Certains rapports spéculent que cette mystérieuse maladie neurologique pourrait être liée à des cyanobactéries ou des industries spécifiques. Si ce n’est pas fondé, c’est la responsabilité du gouvernement de le confirmer. Nous croyons que le gouvernement devrait être aussi transparent que possible pour dissiper de telles rumeurs», plaide-t-il.

Vendredi, la ministre de la Santé Dorothy Shephard a rétorqué que tous les éléments disponibles ont été communiqués.

«Je comprends les inquiétudes que les gens à propos d’une maladie mystérieuse. Nous n’avons retenu aucune information, tout a été rendu transparent. J’aimerais que nous puissions partager plus d’informations avec le public mais nous n’avons pas de diagnostic.»

La Santé publique n’a toutefois pas dévoilé le lieu de résidence précis des personnes touchées. La grande majorité d’entre elles sont originaires de la Péninsule acadienne et une partie vient de la région de Moncton.

Le mois dernier, une page web a été créée et le réseau de santé Horizon a mis sur pied une clinique spécialisée à l’Hôpital de Moncton. Elle accueille désormais les patients souffrant de déclin cognitif rapide ou à apparition précoce et assurera une «détection, une évaluation, un diagnostic et une intervention précoce de la maladie», précise la régie.

Le point sur l’enquête

Dr Alier Marrero, neurologue, est à la tête d’un groupe de recherche sur le syndrome neurologique découvert dans la province. Il collabore avec d’autres experts, notamment ceux du Système canadien de surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob pour identifier la cause.

L’équipe d’enquête explore toutes les causes potentielles, y compris les expositions alimentaires, environnementales et animales. Les examens n’ont révélé aucune trace de prions, à l’origine de la maladie de Creutzfeldt- Jakob. Si la piste n’est pas écartée, elle est désormais jugée peu probable.

La possibilité d’une origine environnementale, c’est-à-dire l’exposition à un facteur toxique présent dans la région, est sérieusement considérée.

Les chercheurs se penchent notamment sur la piste des cyanobactéries, ces algues bleu-vert qui se développent l’été sur les eaux de surface. L’équipe étudie également l’hypothèse de l’acide domoïque, une neurotoxine produite par certains types d’algues pouvant contaminer des crustacés.

Il leur faudra déterminer s’il existe des similitudes entre les cas signalés.

Vendredi, la ministre de la Santé Dorothy Shephard a expliqué que tous les patients devront être interrogés à nouveau. Un premier questionnaire d’enquête épidémiologique leur sera envoyé dans les prochains jours.

Elle indique que cette étape pourrait prendre deux à quatre semaines.

«Je comprends que cela soit frustrant. Mais il s’agit de la science et de la recherche», note-t-elle.

Un second questionnaire plus individualisé pourrait suivre. Aucune explication n’est exclue pour le moment.

En 2019, 11 cas ont été identifiés, puis 24 de plus en 2020 et 13 jusqu’à présent en 2021.

Les symptômes comprennent notamment des troubles de la mémoire, des spasmes musculaires, des problèmes d’équilibre, des difficultés à marcher ou des chutes, une vision floue ou des hallucinations visuelles, une perte de poids importante et inexpliquée, des changements comportementaux et des douleurs dans les bras ou les jambes.

Dans la plupart des cas, les premiers symptômes à apparaître sont des changements de comportement et de l’anxiété.