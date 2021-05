COVID-19: la vaccination maintenant offerte aux 12 à 17 ans

Le gouvernement provincial a annoncé, mercredi, que les jeunes âgés de 12 à 17 ans pourront bientôt recevoir leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech.

Les jeunes âgés de 16 ans et plus peuvent fixer leur propre rendez-vous. Les jeunes âgés de 12 à 15 ans doivent avoir le consentement d’un parent ou tuteur pour être vaccinés. Un formulaire de consentement est disponible en ligne, et des copies du formulaire seront aussi disponibles lors des cliniques de vaccination des régies régionales de la santé.

«Nous avons travaillé afin d’appuyer la Santé publique en ce qui a trait à ses plans pour la vaccination des enfants âgés de 12 ans et plus et afin de s’assurer que les familles sont bien renseignées, a déclaré le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. Au cours des jours à venir, les districts fourniront plus de renseignements afin d’aider les parents à naviguer le processus d’inscription et de vaccination.»

Il est nécessaire de prendre rendez-vous. Si vous avez un rendez-vous pour obtenir le vaccin, mais que vous ne pouvez pas vous y rendre puisque vous devez vous auto-isoler, veuillez fixer un nouveau rendez-vous.

Deuxièmes doses du vaccin d’AstraZeneca

Par ailleurs, les personnes qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca à titre de première dose il y a au moins huit semaines et qui sont âgées de 55 ans et plus peuvent maintenant recevoir une deuxième dose. Cela doit se faire avec le consentement éclairé de chaque personne admissible.

Actuellement, l’approvisionnement en vaccins d’AstraZeneca est limité. Pour recevoir une deuxième dose, inscrivez-vous en ligne pour participer à une clinique du Réseau de santé Vitalité ou du Réseau de santé Horizon, ou en communiquant avec une pharmacie participante. Pour savoir si une pharmacie a des rendez-vous disponibles, veuillez consulter son site web et ses médias sociaux avant d’appeler.