Du sang neuf à Beaubassin-est et Memramcook; le maire de Shediac réélu

Selon les résultats qui étaient disponibles mardi soir, Louise Landry avait remporté son pari face à trois adversaires à Beaubassin-est, et Maxime Bourgeois avait remporté la mairie de Memramcook. À Shediac, tout semblait indiquer que le maire sortant Roger Caissie allait être réélu.

Louise Landry, ancienne directrice générale de l’Association des enseignantes et enseignants du N.-B., était en voie de remporter la mairie de Beaubassin-est au moment de mettre sous presse mardi soir.

Louise Landry estime que les électeurs voulaient du sang neuf au conseil municipal, et que les résultats de mardi soir leur ont donné ce qu’ils attendaient.

«Les gens voulaient qu’on travaille à bâtir un (bon) climat à Beaubassin-est. Au cours des dernières années, le climat a été un peu houleux, et on doit redorer l’image de la communauté», estime-t-elle.

Selon les résultats disponibles mardi, seulement deux des six postes de conseiller général étaient en voie d’être remportés par des conseillers sortants.

Louise Landry s’est dite heureuse d’avoir obtenu la confiance des citoyens de la communauté rurale.

Elle vise à encourager la création de logements abordables dans sa communauté, à la fois pour les nouvelles familles et pour les aînés.

«C’est l’un des plus grands besoins qui a été identifié dans la communauté», dit-elle.

Memramcook

Tout semblait indiquer mardi soir que Maxime Bourgeois, avocat et entrepreneur, avait obtenu une victoire convaincante face à son adversaire, le conseiller sortant Raoul Boudreau.

«Je suis épaté, ému, je suis vraiment heureux du vote de confiance que la communauté m’a donné», a dit Maxime Bourgeois.

Il dit avoir hâte de se plonger dans son travail et dans les dossiers de la municipalité.

Il estime que sa communauté devrait se doter d’un plan de développement rural pour que tout le travail des organismes communautaires soit au diapason.

«Je pense que Memramcook a énormément de potentiel, mais si on n’a pas de plan, on ne sait pas exactement dans quelle direction on s’en va», dit le nouveau maire.

Le village devra aussi s’affairer à élargir son système d’approvisionnement d’eau au cours des années à venir, puisque certains citoyens étaient aux prises avec des puits asséchés l’été dernier.

Maxime Bourgeois affirme aussi qu’il faudra régler le dossier de l’Institut de Memramcook, un établissement qui occupe une place importante dans le patrimoine acadien.

«Ça fait longtemps que la communauté de Memramcook veut que quelque chose se passe avec (ce bâtiment). Je pense que ça va être important de jouer un rôle de leadership avec beaucoup d’audace et de persévérance.»

Shediac

À Shediac, le maire sortant Roger Caissie avait une longueur d’avance assez décisive sur son adversaire, l’ancien conseiller Léo Doiron, mardi soir.

D’abord élu par acclamation lors d’une élection partielle suite au départ de l’ancien maire Jacques LeBlanc il y a quelques années, Roger Caissie semblait avoir obtenu l’appui des électeurs à nouveau mardi soir.

Il s’attend à un mandat quelque peu mouvementé puisque la réforme municipale se prépare et que la teneur des changements est encore inconnue.

Le maire affirme aussi qu’il veut consulter davantage ses citoyens dans la prise de décisions de son conseil.