Élections NB satisfait du dépouillement

Malgré les retards affichés dans la publication des résultats électoraux, Élections NB estime que le processus de dépouillement des dernières municipales a été satisfaisant.

Élections NB avait prévu publier les résultats des municipales du 10 mai dès la fermeture des bureaux de scrutin dans la région du Madawaska, mardi à 20h.

D’après David Owens, directeur général adjoint d’Élections NB, les mesures spéciales mises en place afin de composer avec la pandémie ont toutefois rendu la chose impossible.

Dès 9h mardi matin, les machines de compilation, toutes entreposées à Fredericton, ont été allumées afin de générer les résultats obtenus pour chacun des quelque 1000 candidats à avoir participé à l’élection. Les rapports générés par les appareils de compilation devaient ensuite être contre-vérifiés afin de s’assurer que les chiffres correspondaient avec ceux enregistrés le 10 mai. Élection NB avait prévu que ce travail serait terminé vers 15h, mardi.

Ces mesures spéciales, mises en place afin de s’assurer de la transparence et de l’intégrité du processus électoral, se sont toutefois avérées plus ardues que prévu et les résultats du scrutin n’ont pu être confirmés que très tard en soirée.

«Nous comprenons que les résultats sont arrivés un peu plus tard que nous l’espérions, concède M. Owens. Mais de manière générale, les choses se sont plutôt bien passées et, en fin de compte, l’important c’est que les résultats sont exacts et précis.»

Avoir plus d’employés sur place aurait pu aider la situation, reconnaît-il, mais les mesures sanitaires en place rendaient la chose difficile en raison de l’espace retenu pour procéder au dépouillement des voix.

Dans un communiqué publié mardi après-midi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a tenu à «rendre hommage à tous les membres d’Élections Nouveau-Brunswick qui ont travaillé dans des circonstances difficiles.»

«Ils ont veillé à ce que les élections soient sûres et équitables pour toutes les parties concernées», a déclaré M. Higgs.

Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, s’est lui aussi dit généralement satisfait du déroulement des municipales. Il promet toutefois d’interroger Élections NB quant aux retards survenus dans la publication des résultats.

«Peut-être qu’ils avaient une bonne raison, peut-être que non, dit le député. Quand ça vient à un organisme indépendant comme Élections NB, je préfère toujours leur donner le bénéfice du doute. Mais en tant que parlementaire, c’est clair que je vais leur poser beaucoup de questions lorsqu’ils viendront en comité afin de savoir ce qui s’est passé.»

M. Arseneau dit toutefois mal comprendre pourquoi Élections NB a annoncé, mardi après-midi, vouloir d’abord accorder la priorité à la diffusion des résultats pour les trois plus grandes villes de la province, soit Fredericton, Moncton et Saint-Jean, en cas de retard dans le processus de dépouillement.

«C’est très maladroit comme décision. Ce n’est pas du tout dans leur mandat de décider que les villes ont plus d’importance que les régions rurales. Pourquoi prioriser les villes? Est-ce que la démocratie est plus importante là où il y a plus de citoyens que là où il y en a moins? C’est complètement inacceptable», dénonce Kevin Arseneau.

Interrogé à ce sujet, David Owens explique que la décision avait été prise afin de s’assurer que des résultats sortent le plus rapidement possible pour le plus grand nombre de Néo-Brunswickois.

«En début de journée, le plan était de procéder par le dépouillement d’une région électorale à l’autre, soit de M01 à M14. Mais pendant la journée, nous avons compris que toutes les étapes de vérification prenaient bien plus temps que prévu, précise M. Owens. Kim Poffenroth, la directrice générale d’Élections NB, a donc décidé d’abord faire le dépouillement des grandes régions avec les municipalités de Fredericton, Moncton et Saint-Jean, notamment parce que ce sont de grands centres. C’était aussi une manière d’aider les médias à respecter leurs heures de tombée.»

Des recomptages en cours

Hier après-midi, Élections NB avait reçu sept demandes de recomptage dans des circonscriptions où les courses ont été particulièrement serrées. D’après le directeur général adjoint de l’organisme, David Owens, ce chiffre pourrait être appelé à augmenter au cours des prochains jours.

«Il y a 59 concours dans la province où il y a moins de 25 voix d’écarts entre deux candidats, dit-il. Les candidats ne vont pas nécessairement tous le demander, mais ils ont dix jours afin d’exiger un recomptage.»