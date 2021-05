La priorité de Bernard Thériault à Caraquet: le Centre des générations

La course à la mairie de Caraquet a été serrée, bien plus qu’ailleurs dans la Péninsule acadienne, mais en fin de soirée, c’est Bernard Thériault qui a obtenu la pluralité de votes nécessaires pour déclarer une victoire.

L’ancien ministre provincial a terminé la soirée avec 861 votes contre 823 pour le maire sortant, Kevin Haché. Gilles Lanteigne a terminé en troisième position avec 774 voix. Le taux de participation à Caraquet s’est élevé à 68,75%. Kevin Haché avait été élu pour la première fois en 2012. Il a remporté son deuxième mandat en 2016 sans opposition.

«La course a été très intéressante avec des candidatures de haut calibre. J’ai dit durant la campagne que peu importe ce qui arrive, les gens de Caraquet auraient un bon maire et je me comprends là-dedans. Ceci étant dit, Kevin Haché a manifestement bien administré la ville au cours de ses deux mandats.»

Pour la première fois, les citoyens de Caraquet devaient voter pour six conseillers généraux et non des conseillers par quartier. Jean-Guy Blanchard et Camille Gionet sont les seuls deux conseillers sortants qui ont remporté un nouveau mandat. Plusieurs nouveaux visages se trouvent maintenant à la table du conseil, dont Terry Ing, Kim Légère et Florence Albert. Louise Blanchard, qui a déjà été conseillère municipale, effectue un retour en politique municipale.

Centre régional des générations

Dès l’investiture du nouveau conseil, Bernard Thériault a une priorité majeure en tête. Selon lui, le projet du Centre régional des générations, un complexe multifonctionnel qui doit comprendre une patinoire, les installations du Club plein-air et d’autres services communautaires, pourrait coûter plus cher que prévu sous sa forme actuelle.

En tenant compte des subventions fédérales et provinciales, la municipalité compte un budget d’environ 15 millions $ pour la réalisation du projet.

«Je pense qu’on travaille sur les annonces faites l’automne dernier à partir de chiffres fournis en 2015. Je dirais que le cadre financier va faire défaut bientôt et on ne pourra pas construire ce qui a été promis avec le montant que nous avons.»

Pour être clair, le nouveau maire croit dans ce projet.

«Il va falloir cependant étudier différentes options, car on n’a pas nécessairement le mandat d’augmenter la contribution de la municipalité dans ce dossier. Ce sera un premier travail à faire, s’asseoir avec la firme Corbo pour voir ce qu’il en est. Dès mes premiers jours officiels de maire, on va informer la population là-dessus. Le dossier va se réaliser, mais la mauvaise nouvelle, le cadre financier est peut-être trop serré. La bonne nouvelle, on a quand même 15 millions $ pour le faire. Je dis juste que ce sera un défi.»