Les femmes plus nombreuses au sein des conseils municipaux du Restigouche

Sans former une coalition formelle, elles s’étaient toutes trois donné comme objectif de remporter un siège au conseil municipal d’Eel River Dundee, chacune profitant de sa campagne pour mousser celle des deux autres. Et elles ont remporté leur pari.

Josée Doucet-Thériault, Peggy Savoie-Leclair et Cindy Roy-Bernard ont apporté une touche toute féminine au conseil municipal de leur communauté, un conseil précédemment composé uniquement d’hommes. À quatre conseillers et un maire, c’est donc dire que les femmes sont désormais majoritaires au village.

«Je crois qu’on va avoir un beau conseil, avec une diversité au sein de l’équipe et un mélange de nouveautés et d’expérience», exprime Josée qui, comme ses deux comparses, est nouvelle dans le domaine municipal.

Cette dernière l’avoue, les candidates sont vraiment contentes d’avoir réussi à se faire élire toutes les trois, surtout en considérant qu’il n’y avait que quatre postes de conseillers à pourvoir et un total de huit candidats.

«S’afficher ensemble, comme trois femmes qui foncent ensemble pour aller au conseil, aurait aussi bien pu nous nuire. Mais au contraire, ça semble avoir fonctionné et même plu aux gens. En tout cas, nous avons eu plein de commentaires encourageants de citoyens qui aimaient notre initiative», explique-t-elle.

C’est d’ailleurs chez cette dernière que le trio avait décidé de se rassembler afin de suivre la soirée électorale.

«On avait installé tout ça sur la télévision et on actualisait régulièrement pour voir les résultats. On s’intéressait aux nôtres, bien évidemment, mais également à ceux de nos consœurs des autres municipalités de la région. On est solidaire entre nous, mais aussi avec toutes les autres candidates, sans rien enlever aux candidats masculins non plus. C’est par contre qu’on souhaitait voir un grand nombre de femmes l’emporter», souligne-t-elle.

Ailleurs dans le Restigouche, on compte un total de 16 femmes élues au poste de conseillères municipales sur un total de 92 candidatures (dont 28 candidates). Ceci constitue une hausse par rapport aux dernières élections alors qu’on dénombrait seulement 19 candidates. De ce nombre, dix ont été élues. Petit bémol toutefois, avec le départ de Stéphanie Anglehart-Paulin (Campbellton) et la défaite de Janice Savoie (Kedgwick), il ne reste plus qu’une seule femme au poste de maire, soit Nicole Somers à Saint-Quentin.