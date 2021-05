Moment historique pour la Ville d’Edmundston: quatre conseillères élues

Karen Power, Diane Bélanger Nadeau, Denise Landry Nadeau et Sylvie St-Onge avaient de quoi célébrer, mercredi matin. Non seulement venaient-elles de remporter leur premier mandat en tant que conseillères, elles se préparaient à faire partie du premier conseil municipal de l’histoire de la Ville d’Edmundston à comporter autant de femmes que d’hommes. Une grande fierté.

Les quatre nouvelles conseillères viennent de différents horizons professionnels, de différentes générations et ont différents points de vue.

Néanmoins, étant toutes animées par le désir de bien représenter les femmes au sein du conseil, elles se sont serré les coudes tout au long de campagne électorale qui durait depuis plus d’un an.

Au lendemain de l’annonce des résultats, Karen Power, Diane Bélanger Nadeau, Denise Landry Nadeau et Sylvie St-Onge ont voulu savourer leur victoire et souligner ensemble cette nouvelle page d’histoire.

«Nous avons tous des caractères différents, mais le même but, c’est-à-dire être là pour notre ville, être là pour notre quartier et représenter aussi bien qu’on peut les femmes», a témoigné Mme Landry Nadeau.

La récréologue de formation estime que la richesse des expériences de ses collègues conseillères, combinée avec la parité du conseil, sera un véritable atout pour la Ville d’Edmundston.

«Nous sommes tout feu tout flamme, prêtes à prendre le flambeau, à être à l’écoute, à faire des changements et à être porte-parole. Je me sens vraiment choyé d’avoir été choisi pour représenter les gens de la région (…)», a ajouté celle qui bouillonnait d’excitation, mercredi.

De son côté, Karen Power était toujours émue par sa victoire en après-midi.

«Le fait de se présenter, déjà là, c’était déjà une victoire, selon moi(…)», a avancé la femme d’affaires.

«Malheureusement, il a fallu choisir seulement deux conseillers par quartier, mais c’était une grande fierté pour moi de pouvoir accomplir ces résultats-là. En fait, c’est un honneur!»

Mme Power anticipe que le nouveau conseil soit «très dynamique».

«Je pense qu’il va y avoir une belle variété, de beaux partages. Et pour une Ville qui est déjà sur un bel envoi, ça ne peut que continuer.»

Sylvie St-Onge, pour sa part, s’est dite impatiente de mettre la main à la pâte au lendemain des élections.

«Je suis vraiment excité de faire partie d’un conseil paritaire», a-t-elle ajouté.

«Je me dis que s’il peut y avoir des changements et des améliorations, ce sera en continuant de se tenir les coudes. Les quatre femmes ensemble, je sens vraiment qu’on veut aller de l’avant. On ne veut pas se mettre des bâtons dans les roues. On veut travailler ensemble (…) Je pense qu’on a les bras, le cœur et l’esprit ouvert à écouter ce dont les gens ont besoin.»

Connue pour son bénévolat et sa vingtaine d’années d’entrepreneuriat dans la région, Mme St-Onge a notamment hâte de travailler avec les entrepreneurs de la région et de repenser les lois municipales dans l’optique de leur faciliter la vie.

Enfin, Diane Bélanger Nadeau a décrit les résultats de mardi soir comme étant «incroyables» à ses yeux.

«Sincèrement, j’ai trouvé ça incroyable. Oui, j’avais travaillé fort pour ma campagne, mais de là à entrer toutes les quatre et avec ce nombre de votes… ç’a été quelque chose de vraiment spécial. Je suis pas mal fière de mon accomplissement et de celui des trois autres femmes aussi.»

L’infirmière à la retraite est arrivée en tête dans son quartier, avec 44 voix de plus que son collègue, le conseiller Éric (Boom) Morneault.

Mme St-Onge et Mme Landry Nadeau ont aussi obtenu le plus grand nombre de votes au poste de conseiller dans leur quartier respectif.

Mme Power est arrivée en deuxième position, mais avec seulement 44 voix en moins.

«Chacune a fait sa campagne de son côté, mais entre ça on s’est quand même soutenus, ce qui m’a aidé puisque je suis arrivée un peu à la dernière minute», a repris Mme Bélanger Nadeau.

«On est consciente qu’on ne sera peut-être pas toujours d’accord. On ne va pas là pour faire consensus à chaque fois, ce ne serait pas normal. Mais c’est une grande fierté d’avoir bien réussi et d’avoir obtenu la confiance des gens. C’est avec une grande humilité que j’accepte ce vote de confiance et je pense que les citoyens ne seront pas déçus.»

Aux côtés des quatre conseillères, Éric (Boom) Morneault, Aldéo Nadeau, Éric Desjardins et Éric McGuire représenteront la ville d’Edmundston au cours des quatre prochaines années.

Éric Marquis, l’ancien maire suppléant, a remporté son pari et est devenu, mardi, le maire «permanent» de la municipalité.