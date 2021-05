Moncton reste peu pratique pour les cyclistes

La Ville de Moncton a dévoilé les résultats d’une consultation publique en ligne à propos des déplacements à pieds et en vélo. Les répondants ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à leur sécurité lorsqu’ils circulent à bicyclette.

Les amateurs de transport actif sont 600 à avoir répondu au sondage et ne représentent pas l’ensemble des résidents de Moncton. Néanmoins, il s’agit de la consultation sur la plateforme JasonsMoncton la plus populaire jusqu’ici, selon la Municipalité.

La plupart des cyclistes ont indiqué leur malaise sur les routes s’il n’y a pas de séparation physique entre eux et les voitures. Seule une faible minorité d’entre eux, qualifiés de «dynamiques et téméraires», empruntent les artères achalandées qui n’ont pas de voies cyclables.

Sans surprise, donc, la plupart des répondants trouvent que les déplacements en vélo ne sont pas pratiques à Moncton.

Par ailleurs, 417 participants se sentent nerveux à cause de la circulation automobile et 315 personnes se sentent vulnérables sur les infrastructures existantes (trottoirs, voies cyclables, routes partagées, etc.), à tel point qu’ils refusent d’enfourcher leur vélo ou de marcher.

Des répondants aimeraient pourtant se déplacer en vélo et en transports en commun dans l’idéal, même pendant l’hiver. Ils sont par exemple 30 à rouler en bicyclette pendant les mois les plus froids alors que 170 aimeraient le faire. Ils sont 52 à prendre l’autobus pendant la saison froide alors que 136 souhaiteraient utiliser ce service.

La Ville annoncera d’ici la fin de l’année une deuxième consultation, pendant laquelle elle demandera des avis sur ses recommandations visant à améliorer son réseau de transport actif.

La Municipalité entend concevoir un nouveau plan à ce sujet, après avoir mis en œuvre des recommandations du premier, adopté en 2003. Il concernera les trajets quotidiens, pour se rendre à l’école ou au travail, pour promener le chien, pour avoir accès au transport en commun et pour faire les courses, par exemple.

Le plan portera entre autres sur l’aménagement des trottoirs, des infrastructures cyclables et des sentiers ainsi que sur la connectivité de ces éléments.

«Nous voulons que puissent circuler les voitures, les piétons et les vélos, a déclaré en mars la directrice des services corporatifs de la Ville de Moncton, Catherine Dallaire. Pas seulement les voitures, pas seulement les piétons ni seulement les vélos, mais les trois en même temps.»