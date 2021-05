Shippagan élit le premier maire noir de l’histoire du N.-B.

Les électeurs de Shippagan sont passés à l’histoire mardi soir en élisant Kassim Doumbia à la mairie de leur municipalité. Il est le premier maire d’origine africaine de la Péninsule acadienne et du Nouveau-Brunswick.

Kassim Doumbia, né en Côte d’Ivoire, est arrivé dans la Péninsule acadienne en 2005 et au Canada en 2000. Depuis ce temps, il s’implique énormément dans sa communauté. Il a été élu au conseil municipal pour la première fois en 2012.

«Je suis très heureux du déroulement des élections et du résultat. Je suis fier de ma communauté. Je suis un gars d’ici qui n’est pas né ici, mais je veux contribuer au développement de ma communauté», a-t-il dit.

M. Doumbia a terminé la soirée avec 705 votes. Il succède à Anita Savoie Robichaud, qui n’a pas sollicité un nouveau mandat. Ses adversaires, Nathalie Blaquière et Jean-Gérard Chiasson, ont récolté 410 votes et 163 votes, respectivement.

Deux conseillers, Marie-Lou Noël et Patrice Éloi Mallet ont été réélus. Armand Caron, Amélie Ferron-Roussel et Patricia Paya Godin figurent parmi les nouveaux venus.

Kassim Doumbia entend profiter des prochains jours et semaines pour rencontrer les nouveaux membres du conseil afin de le mettre au fait des grands dossiers municipaux à Shippagan.

«Il y a des demandes de financement dans le système, donc il faut travailler à s’assurer que ces demandes aboutissent. Durant ma campagne, j’ai aussi nommé trois grands piliers, soit le social, l’économie et l’environnement. C’est de voir avec le conseil comment on peut arriver à faire avancer ces dossiers.»

«On est certain de ne pas s’ennuyer pendant les quatre prochaines années.»

Espoir

Kassim Doumbia espère que sa victoire puisse servir d’inspiration à d’autres Néo-Acadiens.

«Ça démontre une belle ouverture. De me nommer maire, le premier d’origine africaine, pour moi, c’est juste wow. Je n’ai pas de mots pour décrire le sentiment. Ça crée aussi de l’espoir pour tous les gens qui vivent en Acadie pour leur dire que c’est possible de bien s’intégrer et de faire partie prenante à 100% dans sa communauté. Il faut y croire, il faut y travailler, et la communauté m’a remercié à sa façon.»

Peu d’Afro-Canadiens ont servi en politique au Nouveau-Brunswick jusqu’à maintenant.

Fred Hodges, décédé en 1999, est le premier Afro-Canadien à se faire élire à un conseil municipal au Nouveau-Brunswick. Le militant syndicaliste a été élu au conseil municipal de Saint-Jean en 1974.