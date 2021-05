Un conseil municipal plus uni à Tracadie?

Les électeurs de Tracadie se sont prononcés. Ils ont voté massivement en faveur de Denis Losier, élu à la mairie de la Municipalité régionale de Tracadie pour la première fois en 2016.

Denis Losier, un ancien directeur d’école, a récolté un total de 5637 votes (69%) contre seulement 2507 pour son adversaire, l’ancien conseiller municipal et maire adjoint, Jean-Yves McGraw. Le taux de participation a été de 60,99%.

Depuis son élection en 2016, Denis Losier a parfois provoqué l’ire de ses adversaires, mais il a aussi joui d’une grande popularité auprès de ses électeurs.

Avant l’élection, il a reconnu qu’il a parfois été rattrapé par son manque d’expérience en politique, mais selon lui, le nœud du problème résidait dans le fait que certains conseillers avaient du mal à accepter des changements majeurs.

En fait, même si la majorité des résolutions municipales avaient été adoptées à l’unanimité, certains dossiers chauds divisaient le conseil. Une minorité de conseillers avait tendance à voter en faveur de la vision du maire Losier et la majorité avait tendance à s’y opposer.

«Pour l’avoir vécu au cours des cinq dernières années, je pense que les gens n’appréciaient pas les fameux deux clans et les gens cherchaient plus d’harmonie. C’est comme une équipe de hockey, quand l’harmonie n’est pas là, des changements s’imposent», dit Denis Losier.

Après le dévoilement des résultats mardi soir, Denis Losier est optimiste pour les quatre prochaines années. Quatre conseillers sortants ouvertement en faveur de la vision du maire Losier ont été réélus, dont trois par acclamation (Yolan Thomas, Chantal Mazerolle, Geoffrey Saulnier). Réaldine Robichaud a remporté son élection dans le quartier 5.

De nouveaux visages se sont ajoutés dans les quartiers 3 et 4. Rita Benoît a récolté 849 voix contre 362 en faveur de Jolain Doiron dans le quartier 3 (Alderwood, Benoît, Rivière-à-la-Truite, Saint-Irénée, Saint-Pons et Saumarez), alors que Joanne Doiron a remporté l’élection contre la conseillère sortante Ginette Brideau Kervin (809 votes contre 345) dans le quartier 4 (Haut-Sheila, Leech, Pointe-à-Tom et Pont-Lafrance).

Trois nouveaux conseillers ont été élus dans les quartiers 7 et 8 (l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila), soit Gilbert McLaughlin, Thérèse Brideau et Guy Basque. La conseillère Dianna May-Savoie a aussi été réélue.

«Avec la nouveauté à la table du conseil, on va sans doute vivre une belle expérience pour le bien de la population. Ça fait du bien de vivre ces changements», croit le maire Losier.

Certains des nouveaux conseillers ont des liens informels avec le maire Losier.

«Joanne Doiron, c’est un parent de l’un de mes anciens élèves. Au fil des ans, elle est devenue une amie. Quand on parle de changements à la table, quand les citoyens sont satisfaits d’une situation, ils ne cherchent pas nécessairement à remplacer ceux qui sont en place. Certains conseillers ont été élus par acclamation et j’imagine que c’est parce que les résidents des quartiers étaient satisfaits de leur travail. Il y a beaucoup de nouveaux élus. Ça démontre qu’il y a de l’intérêt, mais aussi que les gens ressentent le besoin d’avoir de la nouvelle représentation.»

Routes, pesticides et autres

Maintenant que les résultats sont connus, les conseillers devront s’atteler à la tâche. Plusieurs dossiers les attendent, dont celui du transfert d’anciennes routes provinciales à la municipalité.

Deux options principales s’offrent à elle. La première consiste à prendre la pleine responsabilité des routes dans les anciens DSL et d’accepter une subvention de 4,6 millions $ du gouvernement provincial pour les entretenir.

La deuxième consiste à redonner la responsabilité des routes au gouvernement provincial, mais la municipalité aura à réajuster son budget annuel en fonction de la perte des impôts fonciers provenant des anciens DSL pour l’entretien des routes, soit environ 2,2 millions $. La MRT considère que la subvention de 4,6 millions $ n’est pas suffisante pour entretenir près de 200 km de routes supplémentaires et craint qu’une hausse massive de taxes soit nécessaire pour y parvenir.

Lors d’une réunion en mars, la conseillère Chantal Mazerolle a proposé que le conseil laisse savoir au gouvernement provincial qu’il préfère la deuxième option, mais qu’il puisse poursuivre les négociations pour régler certains détails.

Ultimement, la proposition a été rejetée. Une majorité du conseil a préféré reporter la décision après les élections.

«C’est un gros dossier et dès que nous serons assermentés, ce sera probablement le dossier qui fera jaser le nouveau conseil. On va partager les informations nécessaires et il va falloir prendre une décision. L’important c’est que les gens travaillent ensemble.»

Le dossier des glyphosates risque aussi de revenir à l’ordre du jour plus tôt que plus tard. En 2020, le conseil municipal a procédé aux deux premières lectures d’un arrêté visant à interdire l’utilisation à grande échelle du glyphosate sur le territoire de la municipalité. Il manque une troisième lecture pour que l’arrêté soit adopté.

Des conseillers souhaitaient consulter les agriculteurs de la région avant de procéder à un vote.

«Après les routes, j’imagine que les glyphosates feront partie des grands dossiers. Il y a beaucoup d’information à partager, mais j’ai confiance que les dossiers vont avancer.»