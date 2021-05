«Aider Mère-Terre»: l’objectif de 10 000 sacs d’ordures est atteint et l’aventure continue

Il n’aura fallu que quelques semaines pour que le projet environnemental initié par le jeune Loïck Thomas, 4 ans de Charlo, atteigne son objectif. Mais le projet n’est pas terminé pour autant.

C’est mercredi en journée que la mère du jeune homme, Jill Doucet, a comptabilisé le 10 000e sac à ordures ramassé par le public dans la nature.

«En date de mercredi, on était rendu à 10 057 sacs. C’est un véritable petit exploit. On en est très fiers», exprime Mme Doucet.

Bien qu’ayant pris naissance à Charlo, ce projet a rapidement dépassé les limites de cette communauté. D’abord en trouvant écho dans les communautés voisines du Restigouche, puis ailleurs en province où la réponse a également été très positive. Des participants ont même été répertoriés ailleurs au pays, et même à l’international.

«Depuis le début de l’aventure, on a reçu des messages très inspirants, notamment de la part de jeunes élèves d’écoles un peu partout au Nouveau-Brunswick. C’est touchant de leur part, mais tout aussi touchant de voir que ce petit geste les a sensibilisés à l’importance de faire attention à l’environnement. Et ce qui est bien, c’est que même leurs parents embarquent et s’éveillent au fait qu’on ne peut pas laisser la planète dans cet état aux générations futures», ajoute-t-elle.

Depuis le début du projet ce printemps, Mme Doucet affirme voir un impact visuel concret de cet effort collectif, soit moins de déchets en forêt, sur la plage et le long des routes. Et ce n’est qu’un début. Le jeune garçon visait initialement à récolter 1000 sacs avec son projet, puis 10 000. Aujourd’hui, il vise 111 000 sacs à ordures puisque 10 000 sacs ce n’est pas suffisant pour le jeune Loïck.

Mais ça représente quoi concrètement 10 000 sacs d’ordures? Élu nouveau maire de Campbellton mardi, Ian Comeau est toujours responsable de la Division de la gestion des déchets solides de la Commission de services régionaux Restigouche.

Un calcul rapide de sa part estime que l’ensemble des sacs récoltés par ce projet correspond approximativement à 46 tonnes de déchets, soit l’équivalent de six à sept camions à ordures bien remplis.

«Cette initiative est très positive pour nos écosystèmes. Ça démontre aussi que les jeunes et la population générale sont très préoccupés par le sort de l’environnement. C’est un très beau geste qui aura des effets positifs à long terme puisqu’il se poursuit toujours», a souligné M. Comeau, prenant soin de féliciter le jeune homme pour son initiative.

Un autre élu de la région, le maire actuel de Balmoral, Charles Bernard, a aussi tenu à souligner la contribution du jeune homme à la cause environnementale. Mercredi, il l’avait invité en personne à l’édifice municipal afin de lui remettre un certificat de reconnaissance.

«Loïck et sa mère ont su démontrer l’importance de l’environnement dans le monde actuel. J’espère que par cette action, les pollueurs se prendront en main et ramasseront leurs déchets, par respect pour notre planète», a indiqué le maire.

Afin de l’aider dans cette aventure, un site web sera lancé d’ici quelques jours afin que les internautes puissent eux-mêmes inscrire le nombre de sacs récoltés ainsi que leur provenance, ils pourront même publier des photos. Les statistiques se mettront ainsi à jour automatiquement.

«C’est une femme qui travaille dans le domaine de l’informatique qui m’a approchée et qui fait tout cela gratuitement. Ça démontre à quel point ça touche les gens», souligne Mme Doucet.