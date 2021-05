COVID-19 et foyers de soins: les employés non vaccinés seront testés aux deux jours

À compter de lundi, les employés qui n’ont pas été vaccinés et qui travaillent dans des établissements de soins de longue durée devront désormais subir un test de dépistage rapide de la COVID-19 tous les deux jours s’ils travaillent dans un établissement où moins de 50% du personnel a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

C’est ce qu’a annoncé le gouvernement provincial dans un communiqué de presse, jeudi.

«Nous avons la responsabilité de protéger les personnes âgées les plus vulnérables de notre province, a déclaré le ministre du Développement social, Bruce Fitch. Nous tenons à nous assurer d’offrir un environnement sécuritaire pour les résidents et les travailleurs de nos établissements de soins de longue durée.»

Le ministère du Développement social rend obligatoire les tests de dépistage de la COVID-19 en raison des faibles taux de vaccination parmi les employés de certains établissements de soins de longue durée.

Les rapports les plus récents indiquent que les taux de vaccination restent inférieurs à 50 pour cent pour le personnel de 99 des 563 établissements de soins de longue durée de la province. Cela signifie qu’environ 1100 travailleurs n’ont pas encore reçu au moins une dose du vaccin.

Des trousses de tests de dépistage et de la formation seront fournies.

«Cette situation est inacceptable et ne s’harmonise pas à notre mandat, qui est de s’assurer que les aînés fragiles et vulnérables dont nous avons la charge sont dans un environnement sécuritaire, a dit M. Fitch. Il y a encore des éclosions dans des établissements de soins de longue durée, et cela représente un risque pour la santé de nombreuses personnes âgées. Nous n’avons d’autre choix que d’imposer des mesures supplémentaires pour protéger les résidents qui vivent dans ces établissements.»